En vivo: Central completa los 45 minutos de la séptima fecha ante Sarmiento, en Junín

Central completa en junín los 45' restantes del partido suspendido en la 7ª fecha ante Sarmiento, que iba 0 a 0. Seguilo minuto a minuto por La Capital.

24 de octubre 2025 · 15:56hs
Jaminton Campaz

Jaminton Campaz, una de las cartas desequilibrantes de Central.

Central completa en Junín los 45' restantes del partido suspendido en la 7ª fecha ante Sarmiento. Aquella vez el primer tiempo finalizó 0 a 0. Seguilo minuto a minuto por La Capital.

Lo que pasó en el segundo tiempo en Junín

Comenzó el mini partido.

Las estadísticas de Sarmiento ante Central

Central y Sarmiento jugaron 45 minutos en un terreno imposible y por eso Merlos lo suspendió.

Central se la juega en un partido cortito, en busca de un premio que puede resultar inmenso

Ariel Holan toca algo en el equipo que jugará en Junín. Quiere ver a un Central que imponga condiciones.

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Los once de Central que salieron a jugar ante Sarmiento es día que el partido se suspendió por lluvia.

En Central hay un futbolista entrará condicionado a jugar los 45 minutos que quedan ante Sarmiento

Juan Giménez es retirado en el carrito sanitario tras la lesión de rodilla que sufrió en el empate de Central ante Riestra.

Central informó que Juan Giménez fue operado de la rodilla tras la lesión que sufrió ante Riestra

Milei: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Argentino: Gerardo Andrés Martino dejó de ser el director técnico salaíto

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Newells: cuántos partidos suspendieron a Banega por la expulsión contra Argentinos

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Cómo está el clima en Junín y cómo son los minutos previos al partido con Sarmiento

Aldosivi pedirá la quita de puntos a un rival y podría beneficiar a Newells

