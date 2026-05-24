En vivo: Argentino juega con un menos y se fue al descanso perdiendo en la visita al líder Berazategui

Argentino está en el último lugar de su zona y visita al puntero, Berazategui. Después del 0-0 en el clásico, el Salaíto busca resurgir. En vivo por La Capital.

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Capitanes y autoridades de Berazategui y Argentino

Argentino necesita empezar a cosechar en grande pero lo intenta en el contexto más difícil. Es que viene último en la zona A de la Primera C y visita al líder Berazategui . Y al cabo del primer tiempo, pierde 2 a 1, jugando con uno menos por la roja al zaguero central Tiago Celes. Seguilo en vivo por La Capital.

42' GOL DE BERAZATEGUI. Miño mandó un gran centro abajo, Benítez la paró, se fabricó el espacio y marcó el segundo.

35' Roja a Tiago Celes por doble amarilla.

28' Olivera salva su valla ante otra arremetida de Cuellar.

18' Casi hace el segundo el local, tras gran jugada de Benítez y Fernández, que Cejas sacó justo al córner.

16' GOL DE ARGENTINA. Gran pase de Andrada para Raga, dos enganches del delantero y pase-gol para que Dago Sánchez.

14' GOL DE BERAZATEGUI. Gran pase de Benítez para el Chino Fernández y definición sin oposición de Olivera.

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Las formaciones de Berazategui y Argentino

Berazategui: Joaquín Pucheta; Bruno Miño, Juan Pablo Serrizuela, Braian Robles y Ariel Vera; Luciano Cuella, Guillermo Santillán, Nahuel Pombo y Brian Duarte; Gustavo Fernández y Braian Benítez. DT: Juan José Serrizuela

Argentino: Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Tiago Celes, Bruno Cabrera y Thiago Bartalini; Dago Sánchez, Manuel Correa, Julián Andrada y Wilfrán Quito Orejuela; Juzn Cruz Cisneros y Cargas Raga (43' Juan Ignacio Braña). DT: José Previtti.

Goles: 13' G. Fernández (B); 16' D. Sánchez (A)

Estadio: Norman Lee (Berazategui)

Árbitro: Guido Mascheroni