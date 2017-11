"En Rosario iré por la heroica"

La vuelta al Gálvez fue un lujo. El paso del Turismo Nacional dejó su huella y brindó un domingo especial porque ofrendó tres finales a puro vértigo. La carrera de titulares la ganó Pincho Castellano (Cruze). El baigorriense Leonel Larrauri fue segundo con el Civic que compartió con el parejense Ardusso, que se quedó con la de invitados. Y el entrerriano Mariano Werner completó el podio para además pasar a encabezar la tabla general de la Clase 3, que hasta ayer estaba en manos de Emanuel Moriatis. Ahora los cuatro tienen chances de quedarse con el cetro. La verdad se verá la próxima cita, que será en el Fangio rosarino. Ese mismo que se está vistiendo de gala con las remodelaciones. Y es ahí donde el piloto zonal promete "ir por la heroica en pos de lograr el campeonato".

"Tuvimos un gran fin de semana, pese a que me hubiese gustado ganar la final. Lamentablemente las manchas de aceite en pista me perjudicaron un poco. Aunque sumamos buenos puntos y seguimos dando pelea", afirmó Larrauri en diálogo con Ovación.

La carrera en sí tuvo un ritmo infernal. Hubo sobrepasos, toques, autos de seguridad y mucha emoción entre giro y giro. Porque entre el poleman Okulovich, Larrauri, Castellano y Werner principalmente, el público pudo disfrutar de una final a pura aceleración y expectativa. Más allá de que Pincho terminó ganando, lo cierto es que para la zona lo más destacado es que Larrauri llegará a la última estación con chances concretas de lograr la hazaña sobre ruedas.

"Largué adelante de todos, pero no moví bien y perdí la posición con Hanna (Abdallah), que salió muy rápido y no alcancé a verlo. Luego me dediqué a correr y quedé segundo", analizó Leo con cautela. "Lo bueno es que chances matemáticas hay. Estamos con toda la ilusión. Los milagros existen y vamos con mucha fe a Rosario a intentar ser protagonistas y buscar el campeonato, que es lo que queremos".

El baigorriense además confesó que no siente presión por ser prácticamente local el próximo 3 de diciembre. "Iré a disfrutar porque no siempre se te da la chance de disputar un campeonato en tu ciudad, así que buscaré estar tranquilo. La idea es disfrutar de cada minuto sabiendo que iré por la heroica", retrucó. "Si el barba (Dios) quiere que seamos campeones, así será. Pero me tengo una fe ciega. Los milagros existen", cerró un ilusionado Leo.

En la última velada habrá cuatro candidatos al título. Cuatro estilos diferentes. Mariano Werner llegará al Fangio como flamante puntero con 255,5 puntos tras haber salido ayer 3º en la espectacular final vivida en el Gálvez. Emanuel Moriatis, del team rosarino Martos Med, quedó segundo en la general con 252 unidades luego de culminar 5º tras una gran remontada, ya que había largado 9º.

Leonel Larrauri está tercero con 229 unidades. El piloto baigorriense llegó segundo y sueña despierto con dar el batacazo ante su gente cuando se corra la última cita. Y Jonatan Castellano también pelea porque acumula 222,5 tras haberse quedado con la carrera de manera vibrante. De este selecto grupo saldrá el campeón del TN, que no deja de brindar su particular show en cada trazado que visita.

La mirada de la región está puesta en Larrauri. Este año viene siendo uno de los protagonistas excluyentes en la Clase 3. El plus es lo que hace con la estructura de su propio equipo. El mérito es doble para Leonel, que ya demostró haber hecho un campañón.

Con respeto a los otros zonales, lo de Pedrito Boero fue casi sobresaliente. El rosarino había partido 25º. Pero arremetió entre giro y giro y llegó entre los top. "Si miro cómo largué, no me puedo quejar porque llegué noveno. Me da un poco de bronca porque tenía auto como para estar más adelante", graficó el rosarino.

"De ahora en más es momento de pensar en lo que será correr en mi ciudad. Hay muchas expectativas en todos, pero en mi caso será muy especial porque estaré cerca de mis amigos y familiares. Será un lindo momento para disfrutar de esa carrera en casa", acotó con una sonrisa el hijo de Nacho, quien en su tiempo fue uno de los referentes del TN.

Otro que terminó muy bien fue Iván Saturni. El representante de Bigand largó 31º. Pero demostró capacidad y arribó 7º con el Focus de su propia escudería. En el Fangio será casi local como Leo Carducci, que luego de haber partido último porque debió cambiar el motor del Focus quedó 12º para sorpresa de todos.

Y el bermudense Fabián Yannantuoni también remontó. Ganó en pista cinco plazas y fue 14º con su Peugeot 308. El Coronación será una cita que marcará no sólo a nuestra ciudad, que volverá a recibir al TN tras 21 años y en un Fangio renovado. También será vital para los pilotos zonales porque protagonizarán una jornada histórica a pura adrenalina.

Mariano Bereznicki

mbereznicki@lacapital.com.ar

OVACIÓN

BUENOS AIRES. ENVIADO ESPECIAL