"En ningún momento dudé en venir", aseguró Gastón Avila tras firmar en Central

Hasta ahí solo había entrenado “un par de veces con la primera cuando el Patón Bauza era el entrenador” de Arroyito, recordó el pibe de 19 años en medio de la charla con este medio.

Como en la actualidad el xeneize no lo iba a tener en cuenta por la superpoblación de defensores, el representante del futbolista, Jorge Bilicich, lo ofreció al canalla. Y la dirigencia no dudó desde entonces hasta lograr un préstamo a cambio de 120 dólares a pagar en tres cuotas.

“Estoy feliz, con muchas ansias y con ganas de devolverle lo que este club me dio. Lo que me hizo como jugador y persona”, apuntó un reflexivo y agradecido Gastón Avila en la media tarde de ayer.

¿Pensaste que volverías tan pronto a Central?

Lo que siempre estuvo en mi cabeza es jugar acá porque es algo que siempre soñé, es decir, jugar en la primera de Central. Tarde o temprano iba a regresar para vestir estos colores en la máxima categoría.

¿Dudaste de regresar, ya que otros equipos te habían pedido a Boca?

En ningún momento dudé en venir. Más aun sabiendo que se trataba de Central. Hablé con el Kily (González) en su momento y comenté mi situación. Eso fue importante como también el hecho de que Miguel (Russo) me ayudó mucho para que pueda estar en el club otra vez.

Al menos el Kily te conoce bien porque te hizo debutar en reserva cuando estabas en la 6ª división.

Sí, fue así. Me citó y jugué. El Kily (González) es una persona a quien le debo mucho porque siempre apostó y confió en mí. Y en todo momento, no ahora.

¿Qué te dijo cuando charlaron?

Que estaba enloquecido, al igual que yo en realidad porque quería esto, ser jugador de Central. Al minuto que le dije que quería jugar acá se puso en contacto con Román (Riquelme) e hizo todo lo posible para el pase. Lo mismo hizo mi representante Jorge Bilicich. Entre todos hicieron mucho para que se concrete el préstamo.

¿Riquelme te dio alguna indicación puntual, sobre todo porque es amigo del Kily González?

Román es una gran persona y siempre me aconsejó bien. Me dijo que juegue a la pelota y haga lo mío.

¿Y desde lo deportivo estás como para jugar si el entrenador te lo pide?

Por supuesto. Vine con la mente puesta en jugar y en dar lo mejor porque quiero aportar mi granito de arena en el club. Si me dice mañana (hoy) que me necesita, estaré porque quiero eso, jugar.

¿Qué le podés aportar al equipo, sobre todo porque el hincha no logró ver tus cualidades en inferiores?

Ante todo quiero ganarme la confianza de la gente, más allá de algunas cosas que se hablaron en su momento. Quiero jugar y dar lo mejor. Me siento cómodo jugando de zaguero central por la izquierda, ese es mi fuerte porque generalmente siempre lo hice en ese puesto. Si bien me pusieron un par de veces en el lateral, lo cierto es que me gusta más en la zaga.

¿Te deja más tranquilo saber que vas a encontrarte con un vestuario donde hay muchos jugadores del club?

Totalmente. A Emi (Vecchio) lo crucé en San Juan, charlamos y me decía que volviera. Sé que hay buenos compañeros y eso es importante. Casi todos son del club.

¿Considerás que un punto extra a favor era saber que no ibas a necesitar adaptación?

Claro, porque conozco Central. Soy rosarino e hincha además. Hice las inferiores acá. Vuelvo a mi casa. Lo siento así. Con muchos chicos nos formamos en las inferiores. Ahora nos volveremos a encontrar.

¿Es una presión conocer que hay varios clubes del exterior que te están siguiendo y te pretenden para junio?

No, en ese aspecto estoy tranquilo. Vivo el día a día y ahora solo tengo la cabeza puesta en Central. Mañana (hoy) haré mi primer entrenamiento y quiero ir ganándome la confianza del técnico como para poder estar el lunes (el canalla recibirá a Argentinos Juniors).

¿Es verdad que tu hermano, el Chimy, te metió presión cuando se enteró que jugarías en Central?

Sí, me metió un poco de presión. Me dijo que si hacía alguna cagada, desde España iba a escuchar los insultos.

¿Pesa jugar en el club del que toda la familia es hincha?

Es lindo por un lado, pero jodido por otro. Si fallo, no importará si soy el hijo o el hermano. Los insultos vendrán igual, ja. Pero estoy muy metido y es algo muy lindo poder ahora cumplir el sueño de jugar en la primera de Central. No hay nada más lindo que esto.

Pero debutaste en el profesionalismo en Boca, algo que muy pocos pueden hacer.

El sueño de todo chico que juega en las inferiores de Central es debutar en la primera. No lo pude hacer porque fui vendido hace dos años y por eso les tengo una envidia sana a quienes pudieron hacerlo. Sé bien que me tocó debutar en Boca y será algo que estaré siempre muy agradecido porque confió en mí. Aunque la oportunidad que quería desde chico la tengo ahora, ahí nomás, así que la aprovecharé al ciento por ciento.

¿Te ilusionás cuando ves cómo se rearmó el plantel?

Sí, la ilusión está. Sobre todo porque el plantel es canalla y todos sentimos amor por esta camiseta. Por eso es que además nunca dudé en venir.