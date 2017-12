Maximiliano Rodríguez habló en el programa "No todo pasa" luego de consagrarse campeón con Peñarol de Montevideo. Destacó que en Uruguay encontró "tranquilidad" y se refirió a la situación que atraviesa Newell's. "Se perdió el sentido de pertenencia que tuvo, en Europa se hablaba de lo que generaba Newell's. Hubo jugadores de mucho renombre que le dieron cosas al club. En ese momento lo disfrutamos. Hoy no es que me da lástima, pero está pasando una situación muy delicada y ojalá pueda cambiar", dijo la Fiera a TyC Sports. "Cuando volví de Liverpool era para quedarme en Newell's, mi casa, pero a veces las cosas no se dan como uno quiere. Pensé que volvía para quedarme", admitió Rodríguez preocupado por la realidad que vive la entidad del Parque de la Independencia. En tanto, respecto a su vida en Uruguay, Maxi Rodríguez reconoció: "Encontré respeto y tranquilidad familiar. Hago las cosas que puede hacer cualquier ser humano". Y aseguró: "Salir campeón a los seis meses es algo muy lindo".

La Fiera también habló de una eventual vuelta de Lionel Messi a Newell's: "El día que Messi quiera volver, va a poner mucho en la balanza. La familia está por delante de todo", tiro el ex jugador del seleccionado argentino.

Maxi se consagró recientemente campeón del fútbol uruguayo con Peñarol, en una final que tuvo alargue y penales ante Defensor Sporting y cierra este 2017 con un festejo que era impensado a mitad de año cuando había perdido el Apertura por muchos puntos y luego fue eliminado del Torneo Intermedio. La recuperación del equipo aurinegro fue posible por las incorporaciones de varias figuras, entre ellos la Fiera y el ex Boca y Estudiantes Lucas Viatri. Cabe destacar que el ex capitán leproso tiene contrato con el club uruguayo hasta junio de 2018.