"En los clásicos damos un plus"

Al pie. Ruben domina en medio del entrenamiento. El delantero se tiene mucha fe. Celina Mutti Lovera

En el medio de las sensaciones, de los análisis y de un montón de palabras alusivas a lo que es el partido más importante del año para Rosario, Marco Ruben cree fervientemente en lo que pueda dar Central el domingo ante Newell's. Y basa ese pensamiento en los antecedentes. "En los clásicos siempre damos un plus", tiró el delantero canalla, quien desde que volvió festejó en tres de los clásicos que jugó (dos fueron empate y el restante derrota). Por eso suena lógico que los recuerdos que tenga se emparenten más con los festejos que con las frustraciones.

"No deja de ser un clásico más allá de los condimentos extras que tenga la posición de cada uno en la tabla, por situaciones de los cuerpos técnicos. Va a ser un gran partido y esperemos jugarlo como lo venimos haciendo. Sabemos que en los clásicos tenemos un plus, una energía extra que tendremos que sacarla nuevamente", abundó de atacante y si dudas uno de los máximos referentes del plantel, quien dejó claro que ese razonamiento no tuvo que ver con palabras de ocasión, sino que encontró fundamentos para el mismo.

"En mi cabeza están esos recuerdos, por supuesto. Siempre son partidos límite y a este Central le gusta jugar este tipo de partidos. Siempre nos gusta ganar pero estos son los partidos más lindos del año. Sabemos que en actitud solemos ser superiores y en la cancha se demostró una superioridad en estos últimos años. En la mayoría terminamos como ganadores", argumentó.

Además de eso, ¿por qué sienten que pueden ganarlo?

Primero porque es un clásico y nosotros lo vamos a jugar a muerte. Eso ya es importante y está en cada una de nuestras cabezas. Después porque venimos en alza en el semestre, con dos partidos ganados que eran muy difíciles y en donde fuimos sólidos. Me parece que a partir de eso uno toma confianza y el domingo tenemos un partido importante para revalidar todo eso. Esperemos darle una alegría a nuestra gente para irnos de vacaciones de la mejor manera.

Después de la derrota en Copa Argentina dijiste que no se salvaba el año con los partidos que quedaban. ¿Seguís pensando lo mismo?

Obviamente no se salva el año, pero sí se empieza a mejorar y a cambiar la cara del equipo para lo que viene. Más allá de eso todos sabemos que el clásico es un partido aparte y hay que ganarlo o al menos intentarlo porque es una alegría por todo lo que lo rodea.

Antes de Boca hablaste también de tu momento

y es como que eso también se empezó a revertir.

Esperemos seguir así. Tengo muchas ganas y estoy muy ilusionado con este partido y con seguir revirtiendo mi situación. Es otro momento inmejorable porque seguro habrá un gran marco. Eso me encanta y a partir de eso pretendo mostrar otra cara que la que tuve durante el año.

¿Qué se les dice a aquellos jugadores que van a tener

su primer clásico?

No hay mucho para decirles porque ya se nota que el ambiente es distinto, más allá de que no hayan jugado nunca un clásico. Se ve en el vestuario, por comentarios nuestros, por eso no hace falta agarrar uno por uno y decirle algunas cosas. Todos saben que es un partido especial y que tienen que dejar todo.

¿Qué pierden sin Zampedri

y qué les da Herrera?

Tienen características diferentes porque el Chaqueño es más de moverse hacia los costados, de ir a buscarla un poco más atrás, lo que le permite a uno quedarse más como centrodelantero. Con Fernando tenemos que turnarnos un poco en esa función de ayudar al equipo en el retroceso con el 5 rival. Los dos son grandes jugadores y hubieran estado en condiciones de hacer un gran partido.

¿En este tipo de partidos se hace fácil o difícil llevar a cabo lo que se trabaja en la semana o, por las cosas que hay en juego, lo emocional pesa más?

Es mucho más difícil que en otros partidos. Por eso la mayoría de las veces salen clásicos cerrados, con mucha fricción o golpes. Es difícil jugar a veces porque un clásico de esta magnitud conlleva una presión extra porque nadie lo quiere perder. Eso es lo que tiene implicancia en la forma de juego. El equipo que mejor pueda llevar a cabo eso va a tener más posibilidades. Con la actitud como base se puede empezar a ganar y a lograr el juego que queremos.

Durante el semestre manejaron bien la pelota parada. ¿En partidos que suelen ser tan cerrados podrá ser un arma a tener en cuenta?

Sí, quedó reflejado en las estadísticas y en partidos así es importante. A veces no se tiene tanta fluidez en el juego y por eso una pelota parada te puede ayudar a abrir el camino.

No jugaron contra Independiente. Eso les permitió un mayor descanso y recuperar jugadores, ¿pero perdieron algo de ritmo?

El partido con Boca fue durísimo y nos dejó bastante tocados. Después vino lo del partido con Independiente, pero son cosas que hay que aceptar. Lamentamos perder a Fernando porque viene haciendo bien las cosas, pero por otro lado tuvimos dos semanas para poner la cabeza en lo que venía y eso es importante también.



"Ojalá Leo pueda seguir"



En medio de tanta locura clásica está la situación de leo Fernández. De allí, la situación en la que se puedan sentir los jugadores de brindarle algún tipo de respaldo hacia quien en el partido del domingo parece jugarse gran parte de su continuidad. "No lo pensamos, pero pese al poco tiempo que tenemos juntos ya somos un grupo muy unido y los jugadores estamos muy comprometidos. Leo vino y se pudo a trabajar de la mejor manera y todos los jugadores estamos identificados con lo que nos pide porque creemos que esa es la manera de respaldarlo. Lo que pase de ahí en más se verá. Ojalá que tenga la posibilidad de seguir porque se la merece. No pensamos en eso, más allá de que en el fútbol existen ese tipo de situaciones. Lo mismo nos ocurrió en cada partido de Copa Argentina con la continuidad de Paolo Montero. Hoy hay motivos más que importantes para jugar este partido con todo, sin pensar demasiado en lo que pueda pasar después con el entrenador y su gente", reflexionó Ruben.

