"En lo defensivo estamos muy bien, nos falta en lo creativo"

Néstor Ortigoza habló ayer en rueda de prensa en el predio de Arroyo Seco y expresó que "a veces los partidos se pueden abrir rápido y otras veces son trabadísimos. Tenemos que ir mejorando siempre, en lo defensivo estamos muy bien y falta más en lo creativo. Ganar y jugar bien es algo único, no se negocia, pero si no se pueda ganar jugando bien hay que ganar y seguir mejorando la próxima semana".

De cara al partido del lunes ante Defensa y Justicia indicó que "en nuestra cancha hay que hacerse fuertes. Defensa en los últimos años se ganó el respeto porque es un equipo que juega bien, presiona, es un rival muy duro y sabe a lo que juega".

"Tenemos que mejorar el no perder tan rápido la pelota. Cuando no se puede jugar hay que correr y meter", destacó y agregó: "Estoy muy contento porque la verdad es que estoy jugando y puedo demostrar dentro de la cancha. Pero como siempre digo, tenemos que seguir mejorando. En lo personal me siento cómodo y bien. Me gustaría agarrar la pelota un poco más adelante para poder dar pases de gol, pero es muy difícil tener la pelota ahí, porque hay mucha gente o porque meten presión. No hay enganche en el fútbol argentino, el último fue Riquelme. Se mete mucha gente en la mitad de la cancha".

Además, Ortigoza razonó: "Hay que ganar. Y hay que jugar bien, porque jugando mal vas a ganar uno o dos partidos como mucho, pero tenemos que buscar no perder tan rápido la pelota. Lo importante es que estamos ganando y corrigiendo errores en la semana".

Por último, el diez canalla precisó que "tenemos que agarrar cada vez más confianza y crecer como grupo, después veremos para qué estamos, pero hoy tenemos que ir partido a partido".