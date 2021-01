En las negociaciones por el dueño del arco canalla, todo está como era entonces

La novela de los arqueros. Alexander Domínguez quiere venir a Central porque ya le dijeron que no renovará en Vélez. El Kily quiere a Fatu pero no hubo nueva propuesta.

Fue un miércoles sin definiciones en Arroyito. Las gestiones continuaron como es habitual en un receso, donde hay avances y retrocesos, pero como este paréntesis es muy corto y el nuevo campeonato ya se le vendrá encima a todos los equipos del fútbol argentino, hay mayor premura. Claro que las instituciones también orejean sus presupuestos y el contexto de la pandemia sigue condicionando las cosas. El hecho de que aún no puede habilitarse el acceso al público en los partidos es sin dudas un fuerte condicionante para cualquier proyección y el dinero de la TV es por el momento lo que sostiene todo o casi todo. En ese contexto en el cual Central y el resto está inmerso, las negociaciones que lleva adelante se vienen dilatando y por supuesto que en ellas está la especulación de traer lo mejor posible al menor costo. Y se inscribe en las mismas la urgente contratación de un arquero, prioridad sine qua non para el Kily González. Las opciones siguen siendo las mismas. Mientras que las versiones recogidas en Liniers hablan de la inminente llegada de Alexander Domínguez y del entorno de Jorge Broun, el preferido del técnico, insisten con que la operación está caída, la indefinición hace que no haya que dar nada por cerrado, incluso por si surge una tercera opción. En el resto de las cuestiones tampoco hubo concreciones.