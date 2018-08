En Las Delicias, el triunfo fue verdiblanco

Jockey sabe que puede. Y cuando quiere, puede. Depende más de sí mismo que de los demás, por eso cuando esta fino o cuando sabe reponerse a tiempo dentro de un mismo partido, puede. No es casualidad que en lo que va del Torneo del Litoral de damas, en primera división, les haya ganado a todos los que lo precedieron en las posiciones. Sacó invictos y rompió ilusiones en alza. Quizás su mayor pecado haya sido haber perdido puntos ante esos rivales a priori "inferiores" en los papeles, razón por la cual no pudo avanzar al Top 8, la instancia que ayer vio disputar la segunda fecha, como puntero. En Las Delicias y de nuevo ante Duendes, de gran temporada, volvió a dar cuenta de este asunto: que es el rival que los demás no quieren enfrentar. Porque en cualquier momento desenfunda los mejores argumentos y los deja sentados en el piso. Fue 1 a 0, con gol de Candelaria Calvo a los 53, cuando parecía que la historia se escurría en un 0 a 0. Y fue escalada en la tabla, para quedar escolta de GER A, que goleó a Provincial 3 a 1. El Fantasma, que hasta ayer también era líder, quedó en el tercer lugar. Vale recordar que tras 7 fechas quedarán definidos los cuatro equipos que afrontarán la Final Four, la fase final del torneo. Ayer, algunos dieron pasos clave en ese sentido.

La promesa de partidazo que era el cruce entre Duendes y Jockey A no defraudó. Quizás faltaron los brillos, pero lo puesto en cancha dio cuenta una vez más de lo buenos equipos que son ambos conjuntos. Porque los dos intentan jugar, tener la pelota, priorizan la ofensiva y son ante todo luchadores. En el último cuarto eso quedó clarísimo. Los dos mostraron que querían la victoria. Lo que no había salido en los segmentos anteriores quedaba de lado para "como sea", ahora sí, conseguir la victoria.

El dueño de casa jugó mejor la primera parte del partido, en el que pese al ida y vuelta fue más claro desde lo colectivo, supo conectar mejor y encontrar espacios cuando a Jockey la cancha le quedaba muy ancha. Además, firme en la marca, duplicó y triplicó esfuerzos una y otra vez no sólo recuperando rápido, sino también no dejando pensar a sus contrincantes. Lo mejor de esos dos primeros cuartos llegó cuando se empezaron a entender las volantes, cada vez en mayor comunicación con las delanteras. Mordía Duendes en los mano a mano y pescaba errores ajenos. Primero Julia Badowski se equivocó en el fondo con el cambio de frente y Denise Wasinski se la jugó toda por izquierda, metiendo un centro que sus compañeras no lograron conectar. Para entonces, María Hernández era testigo privilegiada de cómo la pelota recorría la línea del arco de Jockey, peligrosa. La propia Hache perdió instantes después una pelota en el medio con Agustina Bouza que se transformó en contra casi letal. Pese a ello el verdiblanco se fue al descanso mordiéndose la lengua por el gol que se le ahogó a Elena Crespo, que conectó un tiro cruzado de Hernández que dio en el palo.

En la segunda parte sí pudo Jockey ajustar detalles, no se dejó primerear más en las marcas y el ida y vuelta se profundizó. La morocha Ariana Silva se lo perdió dos veces, primero con un desvío y después de revés. Pero como el asunto era paridad absoluta, también marró Clara Ramos un par de chances netas para Jockey.

Finalmente, ya sobre los 53', cuando Jockey estaba siendo más maduro en esa búsqueda, llegó el gol de Candelaria Calvo, la que siempre está parada en el lugar indicado. Lola García inició el ataque por la izquierda, Crespo la hizo toda en espacios reducidos hasta sortear a la arquera Nina Gattarello y metió el centro para que la goleadora facture una vez más en un duelo clave en el que de nuevo Jockey dio el golpe ante un candidato. Y de paso desacomodó la tabla.