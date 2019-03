En las aguas de Julia Arino

"¡Qué calor, no doy más!" La frase con la que la rosarina Julia Arino dio los últimos pasos en el Estadio Azul de La Florida denotó la entrega y el alivio que llegó tras su segunda carrera en las aguas del Paraná, que le valió una nueva medalla en aguas abiertas, esta vez de bronce. No había nada más que dar. Las energías quedaron en cada brazada, en cada patada y al final en una zona mixta con periodistas que no la dejaban ir. Porque Julia nadó en su casa y como en toda casa, uno tiene un peso específico. Arino se subió al podio en la prueba de relevos mixtos de 6 kilómetros junto al equipo argentino que conformó con Matías Díaz Hernández, Erika Yenssen y Joaquín Moreno Muñoz. Y allí, a la vera del Paraná que tanto conoce, se reencontró con los suyos para compartir la alegría y ponerle punto final a su participación y a la de aguas abiertas en los Juegos Suramericanos de Playa. El domingo, en la prueba de 10 kilómetros, Julia se había colgado la medalla de plata.

La pregunta es recurrente: ¿cómo se sienten los rosarinos, los más locales, cuando compiten? "Ayer (por el domingo) que la carrera fue más larga vi una bandera que no me la esperaba, desde el agua se veía perfecto, decía «Vamos, Cuki» (su apodo) y esas cosas suman un montón, más que nada cuando el cansancio pesa a la mitad o al 70 porciento de la carrera, así que estoy muy contenta con toda la gente que vino a apoyar estos días", le dijo a Ovación Julia, ya en la soledad del estadio, con el pelo suelto y una sonrisa indeleble. Es que entonces, ¿el agua permite pensar más allá de una estrategia de competición? "No sé si se piensa (risas), pero se escucha y te suma por más que no des más".

Argentina inició la prueba con Matías Díaz, que recorrió sus 1.250 metros con tal solidez que llegó primero al primer relevo (13' 27'''), el de Julia. La rosarina arrancó bien pero hacia la mitad de la vuelta perdió posiciones a punto de llegar a la meta en el 6º lugar (14' 86''). El esfuerzo del domingo le pasó factura al rendimiento de Arino, quien le entregó la responsabilidad a la santafesina Erika Yenssen, que recuperó una posición (14'). La máxima exigencia le quedó a Joaquín Moreno Muñoz, quien con una remontada memorable terminó por darle a su equipo la medalla de bronce (tiempo total 55' 25''). Tal vez por todo eso que nadó de atrás es que el conjunto albiceleste se haya mostrado tan feliz en la premiación. El primer lugar le valió a una emocionadísima Venezuela (Guadalupe Aponte Terán Ruthseli, Wilder Carreño Mendoza, Valentina Pérez Sierra, Diego Armando Vera Delgado), que cumplió con un tiempo de 54' 31'' y el segundo fue para Brasil (Bruce Cruz de Almeida, Aricia Fatzaun, Marina Martins, Alexandre Alves Finco), con 54' 37''.

Para Julia, la medalla de ayer fue la segunda, detrás de la plata del domingo. Y con ellas, la ratificación de que va por buen camino: "Estoy contenta porque uno en la previa puede tener alguna expectativa, ver la lista de salida, lo que sea, pero hasta que no se toca la placa (de la meta) no se ve nada. En aguas abiertas puede pasar cualquier cosa porque hay diferentes factores que influyen y pueden ser determinantes". La rosarina de 27 años reconoció que las medallas estaban en sus planes, que entraban en los papeles, pero había que esperar los hechos. Hace algo más de un mes Julia se quedó con el bronce en el Maratón Internacional de Rosario, corrido en las aguas del Paraná, un buen parámetro ante contrincantes europeas y de mucho recorrido.

Estos Juegos, en Rosario, su cuna, significaron para Julia la alegría que ayer no se cansó de poner en palabras, esa alegría que también expresó en cada abrazo con seres queridos, con amigos esperándola en las gradas. Una vez que salió de la concentración de la prueba se soltó y lo dejó ver. Hace unos meses, sin embargo, vivió el sinsabor que le provocó haber quedado afuera de los Juegos Panamericanos de Lima, que se realizarán en julio. Ese era el faro de Julia para esta temporada y al que dirigió la atención desde cada competencia del año pasado. Sin embargo, la Confederación Argentina De Deportes Acuáticos (Cadda) determinó que la plaza de su deporte la iba a ocupar Erika Yenssen. Para ella fue un golpe duro pero también la obligación de recomponerse lo más rápido posible.

"Ahora tengo que descansar y recuperar fuerzas porque el sábado tengo algo muy importante", se la escuchó decir en cada nota. Ese algo tan importante es el selectivo en Santa Fe para el Mundial de natación de Gwangju, Corea del Sur (del 9 al 25 de agosto). Esa es su revancha cuasi personal. Y en este sentido los Juegos Suramericanos en su lugar y con su gente le resultaron una inyección anímica fundamental. Insistió y lo remarcó: "Estoy muy contenta, hay que seguir metiéndole porque en el Mundial quiero hacer... Huy, no me quiero quemar porque tengo que clasificar... Pero sí, en el Mundial quiero hacer lo mejor posible", cerró.