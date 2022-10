Dimack Reyt: "En la vida todo es esfuerzo, nadie te regala nada"

¿Cómo se te dio por hacer esta disciplina?

Siempre hice deportes, de chico. Hice gimnasia artística en la infancia y en la adolescencia. En la etapa de la facultad hice taekwondo y después me dediqué un poco al montañismo. Ahí empecé a correr para estar en estado para ir a la montaña. Después, cuando en 2002 se organizó en Rosario el primer maratón de 42k “Día de la Bandera”, me pareció un desafío interesante, nunca había corrido y lo hice. Esa carrera me gustó mucho, disfruté el momento, el transcurrir de la carrera y la sensación de llegar. Y a partir de ahí empecé a correr en todas las competencias en Rosario y alrededores. De a poco me fui involucrando en distintas modalidades de carreras. Tras una pausa en las competencias volví sólo para correr y me decanté por el ultramaratón de calle, casi de casualidad.

¿De casualidad?

Me gustaba la competencia larga. Había un grupo de chicos de los que me hice amigo que tenían la costumbre de irse corriendo a San Nicolás por el día de la Virgen. Una vez me invitaron a ir, pero ir corriendo hasta la Basílica era algo que no me motivaba, pero me enteré que había una carrera de seis horas en San Pedro y me anoté en esa. Me gustó, conocí gente y después me anoté en otra, y en otra.

¿Cómo llegaste al Spartathlon?

Cuando corría maratones me hice amigo de unos muchachos que ya habían corrido algunos ultramaratones (yo por ese entonces no sabía que existían ese tipo de carreras) y me nombraban distintos corredores que conocían de distintas maratones y me hablaron de esta carrera de Grecia. Cuando me hablaron de una carrera de 246 kilómetros de un solo tirón, al principio no le presté atención porque pensé que eso no era para mí. Pero se ve que la idea quedó dando vueltas en la cabeza. Cuando corrí por primera vez en San Pedro esas seis horas, conocí gente que tenía el proyecto de ir e incluso algunos ya habían ido. Charlé con ellos y me despertó la curiosidad. Al año siguiente corrí en Bolívar una de las carreras de las que pueden ser clasificatoria, de 100 kilómetros, y cuando lo hice quedé muy cerquita de la marca. Ahí me di cuenta de que no estaba lejos y todavía estaba a tiempo.

¿Que hiciste después?

Empecé a entrenar con miras a esta carrera, pero para participar necesitas algunos parámetros clasificatorios en carreras oficiales. Hay distintas formas de clasificar. En aquel momento una carrera de 100 kilómetros terminada por debajo de las 10 horas era una de las formas de participar. Ahora no porque endurecieron un poco las marcas. En aquel momento también clasificabas si hacías 170 kilómetros en 24 horas y ahora lo hacés con 180. La otra forma de clasificar es en una carrera de 12 horas hacer más de 120 kilómetros o en una carrera de 24 horas más de 180. La primera vez que corrí 24 horas recién empezaba con esto y no tenía todavía la experiencia necesaria y no llegué a la marca pedida. La segunda vez, en 2019, fui con la intensión de clasificar. Tenía que superar en las 24 horas los 180 kilómetros y lo logré en Termas de Río Hondo, hice 184 kilómetros.

Listo, ¡ya estabas adentro!

No, porque además de la marca clasificatoria después vas a un sorteo, porque no hay cupos para todos. Son 390 corredores al año y de todo el mundo. Pedí la solicitud pero quedé afuera del sorteo. Al año siguiente, por la pandemia, perdí la marca clasificatoria que dura dos años, y en 2021, también en Santiago del Estero, volví a lograrlo, con 185 kilómetros. En esa carrera logré la clasificación, volví a inscribirme y entré en el sorteo para competir este año.

¿Cómo encaraste la carrera?

En 2017 cuando empecé a pensar en esta carrera lo tomé como si fuera un sueño, el cual iba a intentar alcanzar. Con los entrenamientos, el paso del tiempo y logrando buenas carreras intermedias y buenas marcas, empecé a pensar que era posible. Es una carrera que tiene mucho de estrategia y planificación. Si bien es muy física, porque físicamente tenés que estar bien preparado, la parte de logística es fundamental. Son carreras en las que la improvisación es letal.

Arranca en la Acrópolis de Atenas

El renombre del Spartathlon se debe a la dificultad que tiene la prueba desde la misma salida en la base de la Acrópolis de Atenas. Se corre de punto a punto por una ruta asfaltada que está abierta al tránsito, calzadas y caminos de montaña y hasta llegar a la estatua del Rey Leónidas que marca el final. El atleta va dejando atrás distintos pueblos. No hay escalas intermedias y mientras corre tiene que luchar contra factores como el clima. De hecho, en esta oportunidad, el termómetro alcanzó los 30º, según reportó la propia organización. De todos los que partieron solamente 182 corredores terminaron y entre ellos estaba Dimack, un médico rosarino apasionado por las ultramaratones.