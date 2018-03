"En el reparto del dinero dimos un paso importante"

"Por fuera de los derechos audiovisuales, en cuanto al reparto de la plata, dimos un paso importante, que le dará viabilidad al pedido que viene haciendo Central hace muchos años. A partir de agosto se va a accionar bajo el nuevo estatuto. El 50 por ciento será en partes iguales, otro 25 por ciento por méritos deportivos y el 25 restante, que era por rating, se va a modificar. Ya hay una comisión que está trabajando y ya hay un bosquejo, del que también participa Central. Si bien no será todo lo justo que quisiéramos, creemos que es algo más equitativo ese nuevo reparto", fue la frase introductoria del vicepresidente segundo de Central, Ricardo Carloni, en la charla que mantuvo con Ovación, donde habló especialmente del nuevo formato que se pondrá en marcha dentro de algunos meses en cuanto al reparto del dinero.

¿Y a cuánto están de ese ideal de justicia?

Lo anterior era por escala, en la que Central está en el tercer escalón. Primeros están Boca y River, después San Lorenzo, Racing e Independiente más Vélez y el resto en la tercera escala, algo que siempre nos pareció totalmente injusto. Esa fue la bandera que levantamos apenas iniciamos la gestión y hoy entendemos que repartir el 50 por ciento en partes iguales, el mérito deportivo y la otra parte que se está estudiando se asemeja a lo justo. Igualmente hay un camino largo por recorrer, que se está debatiendo porque en agosto ya se tiene que habilitar el nuevo reparto.

Pero el salto que da Central también lo dan los restantes equipos.

Seguro, nosotros no lo pedíamos sólo por Central, sino por los demás clubes, porque creíamos que era totalmente injusto que se viniera dando por escalas. Todos hemos logrado un salto en cuanto al reparto, pero en gran parte fue por los constantes pedidos que hizo Central en estos últimos años.

¿Pero fue Central el único que empujó o hubo otros clubes que también lo hicieron?

Hubo otros. Huracán fue uno de los que más apoyó, Newell's también, Olimpo. A partir de allí se empezaron a sumar Talleres, Belgrano y demás clubes. Esa suma de voluntades fue lo que nos posibilitó hacer un reparto más justo, sabiendo que entre el que más cobra y el que menos cobra no puede superar el 2,2 veces. A partir de ahí hay un techo que respetar. Este nuevo reparto nos va a dar una mayor equidad.

¿Qué pasa con el tema dinero en Copa Argentina?

En la última reunión todos los clubes de primera división decidieron firmar una nota para que Copa Argentina se abstuviera de programar partidos hasta que no nos sentemos a dialogar sobre la posibilidad de cobrar un canon por el sólo hecho de participar. Son los clubes de primera los que jerarquizan el torneo y entendemos además que la ganancia es mínima. A partir de este camino que estamos llevando adelante los clubes de primera división lo que se busca es generar nuevos y mayores recursos. Nos sentaremos con AFA y TyC, que es la gerenciadora de la copa, para lograr un canon especial.

¿Y hasta que no lleguen a un acuerdo no va a haber participación de los clubes de primera?

Por ahora no, al menos hasta que se dé esta charla. Después veremos cómo se desarrolla la misma, pero hasta que no hablemos no se va a jugar.

Pero hoy no saben si están cerca o lejos de un acuerdo porque todavía ni siquiera se sentaron a charlar.

Exactamente. Por distintos motivos algunas reuniones no se pudieron hacer. Sí entendemos que es un pedido justo el que se está haciendo, por lo que se tendrá que llegar a un punto de equilibrio justamente para generar mayores recursos.

¿Pero creés que es grande el esfuerzo que van a tener que hacer para complacer ese pedido?

Todo esfuerzo económico siempre es importante. Sí decimos que los clubes viajamos muchos kilómetros para participar en una competencia que económicamente nos deja poco rédito o directamente salimos derechos. A partir de este nuevo pedido se tendrán que generar los canales de diálogo para poder mejorar desde lo económico. El esfuerzo lo tendrá que hacer Copa Argentina, como lo tuvimos que hacer los clubes al participar sin prácticamente tener ganancias.

¿En la Copa Argentina de este año Central se juega más que en años anteriores, ya que se trata de un año político?

En Copa Argentina siempre participamos y le dimos la importancia que amerita. De hecho jugamos tres finales y una semifinal. La prioridad se la dimos tanto a Copa Argentina como al torneo local. Independientemente de que haya elecciones, Central tiene que sercompetitivo en todos los torneos que dispute.

¿También va a estar en el medio la Copa Sudamericana, o te parece que eso no puede influir en las elecciones que se vendrán?

Nosotros tenemos que corrernos del acto eleccionario y tenemos que focalizarnos en lo que es la gestión, para tratar de hacer buenas campañas. Si pasamos con éxito la llave de San Pablo, el semestre que viene vamos a estar jugando tres torneos y a los tres vamos a tener que darles la prioridad que se merezcan. Después, a medida que se vaya avanzando en una u otra aparecerán las prioridades. Pero cuando iniciamos cada torneo lo hacemos aspirando a llegar lo más lejos posible.

Decís que deben alejarse del acto eleccionario. ¿Cuánto creés que falta para que comience a haber definiciones del lado del oficialismo?

Seguramente el oficialismo va a continuar con lo que es el Foro. Creemos que se hizo una buena gestión porque los números nos avalan desde lo institucional , lo deportivo, lo económico y las inferiores. Todavía no se dieron las charlas políticas porque estamos muy focalizados en lo que es la gestión.

Eso de que "todavía no hay charlas" al menos desde afuera es algo difícil de creer. Puede no haber definiciones pero que ni siquiera haya charlas suena inverosímil.

Sí, pero las charlas son más de café que otra cosa. Todavía no son oficiales. Lo que pasa es que ya llevamos un tiempo de trabajo a partir del cual todos nos conocemos y nos tenemos confianza. Todavía no creemos oportuno sentarnos a charlar. Esas son cosas que se empezarán a dar más adelante. Institucionalmente el club está muy equilibrado desde lo económico y por ser un club básicamente de fútbol lo que queremos es clasificar a nuevas copas internacionales. Ya va a haber tiempo para charlar y debatir sobre estos temas. Sí sabemos que si esta gestión fue muy buena, la próxima deberá ser superior. Habrá nuevas metas y mejorar en las cosas en las que nos equivocamos. Esa autocrítica es la que nos hace crecer como dirigentes, pero nos conocemos. Más adelante llegarán las definiciones en cuanto a los cargos.

Más allá de eso, ¿están al tanto, monitorean o miran de reojo cómo se viene moviendo el arco opositor?

Sinceramente no mucho porque al estar focalizados en la gestión no tenemos tiempo para monitorear esas cosas. Todavía no conocemos bien los nombres ni las agrupaciones, pero respetamos a todos porque sin dudas que habrá socios que no están de acuerdo con la gestión que se está llevando adelante. Insisto, hoy miramos más lo que hacemos como dirigentes porque Central te demanda mucho tiempo y te exige mejorar día a día.

De los ataúdes nadie habla

La chance de dialogar con un dirigente de Central era más que propicia para hablar de uno de los temas más candentes hoy en el club: los ataúdes. Pero las consultas y la insistencia en ese sentido fueron en vano. La política de la comisión directiva hoy es mantenerse al margen de los comentarios. No creen conveniente expresarse por ahora en una tema en el que se encuentra involucrado incluso un directivo. "En el tema referido a lo que sucedió con los ataúdes preferimos todavía no hacer comentarios al respecto, entendiendo que no merecemos una sanción porque el club actuó correctamente en todo sentido. Creemos que no es el momento de hablar, haya o no algún tipo de sanción. Luego sí seguramente haremos las declaraciones pertinentes", fue lo único que expresó Carloni.