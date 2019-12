En el diablo si no hay plata no entrenarán

Independiente tenía la ventaja de jugar un día antes que Newell's pero la dilapidó. El viernes perdió 1-0 de local con Banfield, los hinchas se pusieron rojos de furia y, encima, los jugadores no entrenaron sábado ni domingo. Ayer sí, pero no volverán a hacerlo hoy a las 17 si es que la dirigencia no cumple con abonarles el dinero prometido por los sueldos de septiembre, octubre y noviembre, aunque los directivos dicen que ya depositaron parte de ese dinero. El aviso está, la chance de no entrenar es cierta y se agrandaron las diferencias con los directivos del club que encabeza el presidente Hugo Moyano. En cambio, la lepra jugó el sábado, volvió de Tucumán en colectivo y ayer entrenó normal, entonces la ventaja es rojinegra.

Previo al partido ante el taladro se vivieron días tensos ante la falta de pago, algo de lo que también se habló un par de veces en el año. Es más, el club se autoincriminó en tres ocasiones en la Superliga al no disponer de fondos para abonarle al plantel. Si llegara a ocurrir por 4ª vez, los directivos del torneo estarán facultados para dictaminar la quita de un punto en la tabla de posiciones.

Con todo esto, el enojo de los referentes del plantel fue en aumento y por eso pusieron plazo: cobrar mañana antes de las 17, que es el horario pautado de la práctica por el técnico interino Fernando Berón, quien no continuaría al frente en 2020 pese a que el vicepresidente Pablo Moyano ya le ofreció firmar por un año más.

En cuanto al equipo, no tiene bajas pero el DT cambiaría ante el mal desempeño de los que fueron titulares en la derrota con Banfield, pero en virtud de los inconvenientes es prematuro adelantar cuáles podrían ser las variantes.