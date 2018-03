El debut de Omar De Felippe como técnico no podría haber sido mejor. Es que Newell's volvió a ganar después de cinco partidos y a mostrar un rendimiento interesante en la merecida victoria ante San Martín de San Juan (2-0) en el Coloso, que volvió a disfrutar de una victoria después de varios partidos. A eso hay que agregarle como plus, que el único déficit que mostró el equipo fue su falta de contundencia en ofensiva, puesto que el triunfo fue mucho más claro en el desarrollo que en el resultado, que debió ser más amplio. De hecho, por momentos no hubo equivalencias entre uno y otro.

Claro que para eso contó con la complicidad involuntaria de los sanjuaninos, un equipo endeble en la contención, inseguro en defensa e insípido en ofensiva, pero eso no es un problema de la Lepra, quien en todo caso supo sacar provecho de esas debilidades.

El arranque de Newell's en el debut de Omar De Felippe como técnico fue inmejorable. Es que a los 2' ya ganaba 1-0 con el buen gol de Joaquín Torres -tras un buen centro de Fértoli-, que de cabeza le cambió el palo a Luis Ardente para marcar el primero y que explotara el Coloso.

Embed #TNTSports | En la primera llegada del partido Joaquín Torres apareció desmarcado y con un cabezazo cruzado venció a Ardente. Gana la Lepra desde el vestuario.

#Newells#SanMartinSJ pic.twitter.com/ucOp4WFIu2 — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 13 de marzo de 2018

Y a los 5, puso mano a mano a Leal con Ardente, pero el delantero no le pudo dar bien y esta vez ganó el arquero.

Embed #TNTSports | ¡Otra chance para Newell's! Ahora fue leal el que se encontró solo contra Ardente pero su remate no tuvo la suficiente fuerza para complicar al arquero

#Newells#SanMartinSJ pic.twitter.com/e4ISATKQLr — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 13 de marzo de 2018

Con el correr de los minutos se fue diluyendo el dominio y por defecto propio o mérito de los sanjuaninos, comenzó a dividir el balón, esperar en el fondo y tratar de salir rápido de contra aprovechando algunas debilidades del fondo visitante.

De hecho por esa vía, lo tuvo otra vez con Torres, que hizo una diagonal de izquierda a derecha y sacó un zurdazo que el arquero mandó al córner.

A los 25, la Lepra presionó en el medio y salió rápido, Torres encaró y apiló a varios defensores y lo dejó solo a Leal, que sacó un remate bajo dentro del área que el arquero sacó para un costado.

Pero unos minutos después, a los 28, Sarmiento hizo una diagonal de izquierda a derecha y tocó para Leal, que, pese a estar marcado, sacó un zurdazo bajo que quedó lejos de la estirada del arquero para poner el justo 2-0 de la Lepra ante los sanjuaninos.

Embed #TNTSports | Recuperó Newell's en la salida de San Martín, Sarmiento habilitó a Leal y el portugués de zurda la puso abajo contra un palo

#Newells#SanMartinSJ pic.twitter.com/77JVVspJtl — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 13 de marzo de 2018

Del otro lado, poco y nada para la visita, que tuvo una cuando Carbajal sacó un remate desde fuera del área, que sacó Bianchi.

Otra muestra de la superioridad de Newell's sobre San Martín fue el cabezazo en el travesaño a la salida de una pelota parada de Evangelista que casi se convierte en el tercero.

El complemento lejos de cambiar la tónica del partido acentuó lo del primer tiempo y cada llegada de la Lepra era peligrosa para Ardente, mientras que los sanjuaninos seguían penando cuando tenían el balón., salvo un pasaje del complemento, cerca de os 30, en que tuvo un par de aproximaciones.

Así fue que estuvo muy cerca del tercero en tres ocasiones. Primero en un desborde de Torres, que Escudero en su afán de despejar casi la termina metiendo en contra, pero los reflejos del arquero lo evitaron.

Unos minutos más tarde, apareció Sarmiento por el segundo palo que sacó un remate bajo que tapó el arquero. Un minuto después, a los 10, lo tuvo Bruno Bianchi, que llegó libre por el segundo palo y el balón rebotó en el pie del arquero, y cuatro minutos más tarde una mala salida del fondo de los visitantes casi propician el tercero de la Lepra. Los volantes de contención -de buen partido- robaron el balón, que le quedó a Sarmiento, que tocó al vacío para la entrada libre de Brian Rivero, que tocó ante la salida del arquero, que volvió a evitar la caída de su valla.

El pitazo final de Dóvalo marcó el desahogo de los jugadores y el pueblo leproso, que volvió a festejar un triunfo que necesitaba como el agua después de cinco partidos. Y nada menos que en el debut del nuevo técnico, Omar De Felippe. Una victoria que, además de servirle para trabajar más tranquilo en la semana, le puede dar el envión necesario para empezar a levantar cabeza y comenzar a pensar en escalar posiciones en la tabla.