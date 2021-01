En el Coloso a seguro se lo llevaron preso y ahora Newell's duda

Pero ni una, ni otra. A Central ahora parece imposible que se le escape la definición de la zona Complementación, hasta perdiendo con Lanús en el sur bonaerense, y Newell’s se complicó solito. Perdió en el momento más inoportuno, ante el rival directo que ahora lo igualó en puntos, que lo obliga a ganar frente a Racing y aún así estar pendiente de lo que ocurrirá en Liniers, donde Vélez recibirá al, acaso, peor equipo de todo el campeonato como lo es Godoy Cruz. Hay sólo dos goles de diferencia entre los leprosos y los fortineros.

En cualquier otra circunstancia, hay que decirlo también, arribar a la última jornada puntero y con esa diferencia de gol habría sido para valorar. Pero todo tiene que ver con los contextos y el de ayer decía claramente que dependía exclusivamente de Newell’s. No ahora, pese a las declaraciones posteriores de Kudelka. Simplemente, porque matemáticamente, objetivamente, no es así.

Esta vez Newell’s sí creó muchas situaciones de las buenas para desnivelar y de hecho el ex arquero leproso Lucas Hoyos fue la figura. Pero en este tiempo de vaivenes del equipo que no logra ser lo suficientemente confiable, también hay que decir que casi nunca tuvo la pelota, que Vélez dominó y que cuando eso lo tradujo en profundidad, lo llevó al resultado también. Se abortó así una racha de cinco triunfos leprosos al hilo que no fueron correlato de grandes actuaciones, donde por supuesto las numerosas ausencias por lesiones seguramente influyeron también.

Una verdadera pena la posibilidad desperdiciada. No se puede ocultar. De llegar a la última fecha inclusive sin la preocupación de jugarla con todos los titulares, ahora será de máxima tensión. Que hubiera sido peor si Racing vencía anoche en Santiago del Estero, porque también hubiera tenido chances. Pero el próximo rival también querrá despedir de la mejor manera a su técnico, Sebastián Becaccece, y no será hueso fácil de roer. Ahora sí será una prueba de fuego, de carácter, con el plus de que el que ahora espera muy seguro el partido decisivo en San Juan es Central. En el Parque, a seguro se lo llevaron preso.

El cambio que trajo fastidio

A Pablo Pérez no le gustó dejar la cancha. Primero mostró sorpresa y cuando llegó al banco lo hizo de mala manera (le pegó una piña a la butaca) y con insultos varios. El 8, que había sido amonestado, tiene 3 amarillas. Con 4 está Angelo Gabrielli.

Cinco triunfos. Esa fue la marca donde se estancó Newell’s. Perdió la chance de igualar la racha de 6 que logró el equipo del Tata Martino, campeón en 2013.