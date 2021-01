En el Coloso, la pelota fue de Newell's y el gol del triunfo fue de Vélez

El remate seco, de afuera del área, esta vez no contó con la oposición de toda la noche del arquero Lucas Hoyos. Justo un ex. El palo fue el que truncaba una vez más las aspiraciones leprosas de liquidar todo anoche. Pero eso no fue todo. A la jugada siguiente en el área propia, los zagueros centrales nunca la terminaron de sacar y al marcador central rival, Brizuela, le quedó redondita para decretar la victoria de Vélez por 1 a 0. La dura derrota rojinegra, en realidad.