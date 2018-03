En el centro de la escena

La lógica marca que hoy quedará definido si Leo Messi podrá estar mañana ante España. El dato esperanzador es que ayer Jorge Sampaoli incluyó al crack rosarino entre los once apellidos que se perfilan para medirse ante la roja en el estadio Metropolitano de Madrid, desde las 16.30. La Pulga participó sin inconvenientes del ensayo futbolístico realizado por la selección nacional en el predio de Real Madrid. Sin embargo, su presencia aún no fue oficializada porque el entrenador casildense esperará hasta esta jornada para tomar una decisión en torno del mejor jugador del mundo.

La selección no detiene su andar de cara al segundo amistoso que asumirá en la gira europea, que empezó a todas luces ante Italia en Manchester. El rival a medir potencia será otra potencia. Otro campeón del mundo. Una España que llega mejor parada que Argentina. Con una idea clara y una propuesta ambiciosa.

Y en el medio de este contexto se destaca el dilema sobre si jugará o no Messi mañana en el estadio de Atlético de Madrid. El rosarino no pudo estar ante la azzurra por un problema muscular, pero ayer reapareció en el grupo y se mostró en condiciones de salir nuevamente en la foto principal.

La sesión de entrenamiento se desarrolló en el predio de Real Madrid, donde el técnico casildense Sampaoli plantó un equipo en el cual Leo estuvo de arranque. Mientras que además estuvieron de movida Marcos Rojo y Javier Mascherano.

El técnico dispuso un equipo con un esquema 4-3-2-1 en el cual Mascherano fue el mediocampista central, mientras que por la derecha colocó al rosarino Giovani Lo Celso y en el sector izquierdo jugó el ex Newell's Ever Banega.

En tanto, delante de Messi actuó Cristian Pavón por la izquierda y Gonzalo Higuaín fue el único referente de área. Pipita pinta para de ahora en más el ser 9 de la selección sin discusiones. La fuerza de los goles que factura semana a semana en Juventus lo reposicionaron de lo lindo ante los demás atacantes que pugnaban por un lugar.

La idea de Sampaoli es que frente a España estén: Sergio Romero; Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Rojo y Marcos Acuña; Javier Mascherano, Giovani Lo Celso y Ever Banega; Lionel Messi; Cristian Pavón y Gonzalo Higuaín.

Aunque el dato a seguir hoy es saber si el astro argentino podrá estar desde el vamos. La lógica indica que sí. Pero el entrenador aún no confirmó el conjunto, que mañana cerrará la gira europea en el Wanda Metropolitano, desde las 16.30.

Como dato extra hay que mencionar que la selección argentina no podrá contar con el rosarino Ángel Di María, quien abandonó la concentración tras sufrir en el partido ante Italia una mialgia en la cara posterior del muslo derecho, y a esta baja se suma a la de Sergio Agüero, quien se recupera de una lesión en la rodilla izquierda.