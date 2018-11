El semblante de los planteles desde adentro Ovación accedió a la intimidad de las concentraciones en la víspera del gran clásico. Optimismo y confianza en ambos hoteles Anoche coincidieron Newell's y Central en Buenos Aires. Los leprosos habían arribado en la noche del martes y los canallas lo hicieron ayer tras la última práctica en Arroyo Seco. Y Ovación recorrió los dos campamentos para constatar el semblante de los jugadores y cuerpos técnicos en la víspera del trascendental derby rosarino. Mientras los leprosos culminaban la participación en el banderazo junto a los hinchas en la puerta del hotel, los canallas hacían pie en Capital Federal. Así las delegaciones de los equipos ya iniciaban la recta final de la preparación estratégica y mental de lo que será el partido eliminatorio de hoy.El semblante de los jugadores rojinegros luego del banderazo fue el mejor. Se energizaron con el contacto con los hinchas. Antes de la cena observaron la definición por penales de San Lorenzo y Temperley, en la que se impuso el celeste y así el rival del vencedor del cruce clásico de hoy ya conoce a su adversario en la semifinal.Lo mismo hicieron los auriazules luego de arribar al hotel a las 20.20. El micro que los trasladó estacionó en la esquina del cabildo y los jugadores recorrieron casi 40 metros hasta la puerta del hotel. En fila india, encabezados por Bauza, los futbolistas de buen semblante y también revitalizados por la despedida que tuvieron en Arroyo Seco, mostraron gran confianza y optimismo para el partido de hoy.Marco Ruben, pese a no estar concentrado por una distensión muscular, viajó junto al plantel y le confió a Ovación que "ya está, lamentablemente no puedo jugar este clásico".Todo clásico rosarino deja secuelas, puede entregar oxígeno, pero también dinamitar la confianza tras consumarse el resultado final. Ninguno de los dos DT desconoce esta situación. Tanto De Felippe como Bauza son técnicos de dilatada experiencia y extenso recorrido por vestuarios y pasillos de los estadios. Por eso hoy nada los sorprenderá, para bien o para mal, cuando Loustau pite el final del cotejo en la cancha de Arsenal.La diferencia es que el Patón es ídolo de Central por su etapa como jugador, mientras que De Felippe es un DT que no tiene arraigo histórico con Ñuls. Pero está claro que hoy será un cotejo aparte también para los entrenadores, por todo lo que pueden engrosar o debilitar sus espaldas de cara al futuro cercano. Son dos DT trabajadores, laburantes, que cada uno con su librito irán en busca de ganar uno de los duelos más emblemáticos que tendrán a lo largo de su carrera. Un clásico crucial, también para ellos.