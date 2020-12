En Chile, Vojvoda le ganó el duelo de exleprosos a Torrente y dejó puntero a Unión La Calera

El enganche argentino Gonzalo Castellani (ex Boca, Ferro, Godoy Cruz de Mendoza y San Lorenzo) anotó dos goles (23', de penal y 56'). Los otros tantos los consiguieron Juan Leiva, Fernando Cordero, Yonathan Andía y Andrés Vilches.

Union La Calera 6 Vs 2 Everton / Resumen Y Goles / Campeonato ANFP PlanVital 2020

En el conjunto ganador, conducido por Vojvoda (exDT de Newell's, Huracán y Defensa y Justicia), se desempeñaron el arquero Alexis Martín Arias (ex Gimnasia La Plata), el lateral Santiago García (exCentral) y el mediocampista Matías Laba (ex Argentinos Juniors).

En Everton, conducido por el técnico rosarino Javier Torrente (ex Newell's), marcó un gol el extremo Juan Cuevas (ex Gimnasia La Plata), a los 2 minutos de la segunda etapa.

En otro resultado de la jornada, el exenganche de Boca Juniors, Enzo Gutiérrez (54'), anotó para Santiago Wanderers, que igualó 1-1 con Coquimbo Unido, que tuvo en sus filas al guardavallas Matías Cano (ex UAI Urquiza), a los defensores Nicolás Berardo (ex Argentinos Juniors) y Federico Pereyra (ex Tristán Súarez) y al atacante Lautaro Palacios.

Otros marcadores: Antofagasta 1-Palestino 1; Huachipato 2-Colo Colo 2; Curicó Unido 4-Audax Italiano 1; Unión Española 1-Universidad de Concepción 1; La Serena 1-Deportes Iquique 0; Cobresal 1-O'Higgins 1.