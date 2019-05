En Central ponen el pie en el acelerador

Diego Cocca pretende contar con la mayoría de los refuerzos antes de que inicie la pretemporada, para lo cual la dirigencia deberá moverse con rapidez o acelerar las negociaciones que están en marcha para empezar a nutrir de nuevos futbolistas un plantel que sufrirá una renovación importante. Ayer se dio un primer paso como para que se abra un nuevo escenario en el fútbol argentino, con la posible eliminación de los promedios, pero hasta que eso no tome forma en Arroyito no podrán desentenderse de la apremiante situación de la permanencia en primera división. Por lo pronto, en la tarde de ayer los principales dirigentes canallas (el presidente Rodolfo Di Pollina y el vice primero Ricardo Carloni) mantuvieron una nueva reunión en Buenos Aires con el entrenador, de la que participó también el flamante director deportivo Raúl Gordillo. De lo que se charló básicamente fue del estado en el que se encuentran las negociaciones sobre ciertos futbolistas.

Todavía no aparecieron concreciones por ningún refuerzo de los que solicitó Cocca, pero la sensación de quienes están a cargo de la conformación del nuevo equipo es que ya en la próxima semana debieran aparecer las primeras contrataciones. Es que una de las prioridades que marcó el técnico en su momento y que ayer recalcó es que su idea es contar con la mayoría de los refuerzos cuando el grupo comience a trabajar (la vuelta está previsto para el miércoles 5 de junio).

Es por ello, además, que Cocca les entregó a los dirigentes una larga lista con nombres como posibles refuerzos, entre los que, dicen, hay algunos “apellidos importantes” y otros que servirán más para completar el plantel. Es más, habría ya algunas negociaciones lo suficientemente avanzadas como para cerrar en lo inmediato, pero que se sellarán y, sobre todo, anunciarán luego del arribo de uno o dos apellidos de peso o al menos claramente reconocibles en el mundo del fútbol.

Cualquiera sea la estrategia en ese sentido, los nombres deberán aparecer cuanto antes. “La intención de los dirigentes es que ya a partir de la próxima semana se avance bastante y que se puedan anunciar los primeros refuerzos. Hay algunos que consideran que incluso este fin de semana puede haber novedades”, confió una fuente ligada a la directiva canalla.

Ayer también fue la primera charla cara a cara que tuvieron Cocca y Gordillo como técnico y secretario deportivo, ya que son viejos conocidos, incluso por haber jugado juntos. En ese sentido, el Mono se fue sabiendo que entre sus funciones estará no sólo la de ser una consulta permanente para los directivos, sino que estará habilitado para entablar contacto y charlar con los posibles refuerzos.

La posible eliminación de los promedios en este próximo torneo podría alterar no sólo la cantidad sino la calidad de los refuerzos a buscar, pero por ahora en Central creen por el momento es imposible alterar el plan de trabajo, a no ser que tengan ya como seguro que no habrá más promedios. De todas formas, hay un equipo que armar y al que se le debe empezar a sumarle caras nuevas.