La renovada versión de Central brindó una aceptable performance en suelo cordobés contra el entonces entonado Talleres. Claro que no todo terminó siendo color de rosa, pese a la gran conquista. Los de Arroyito tienen la necesidad de reencontrarse como equipo. Deben terminar de la manera más digna posible la Superliga. También están obligados a brindar una imagen más consistente a nivel colectivo. El nuevo ciclo que comanda Leo Fernández explora además su rumbo. Cae de maduro que el interino entrenador anhela prolongar su estadía al frente del plantel profesional por un buen lapso. Lo concreto es que con la primaveral victoria pasó a bucear en un mar de aguas no tan agitadas, lo que le permite encarar lo que vendrá con otro ánimo. Porque si hay algo que está claro puertas hacia adentro es que el representativo auriazul todavía está buscando su destino. Hay mucho camino por recorrer, es cierto. Como también es real que el período para ejecutar el plan es muy breve.

Uno de los atributos que tiene el técnico canalla es que no se caracteriza por refugiarse en una zona de confort. Busca la superación constante. Apunta a que su equipo evolucione sin barreras. Trata de potenciar las virtudes de sus pupilos. También pone mucho énfasis a la hora de pulir falencias. Reconoce, sin apelar al discurso tribunero, cuando se equivoca. Sabe que este es un juego de aciertos y errores. Un juego tan dinámico como ilógico.

Leo Fernández reconoce que aún tiene mucha tarea por hacer. Como también que recién asumió hace un puñado de días. Todo lo bueno que hizo en inferiores y reserva no tiene tanta cabida en la jungla del profesionalismo. Por eso aprovechará esta nueva semana de entrenamiento para continuar insertándole algunas cuestiones puntuales y de sello propio al equipo. Porque hay mucho por hacer. También tiene mucho para ofrecer. Cuenta con herramientas. Después será cuestión del destino deportivo saber si las cosas salen como se planificó y espera.

Central no dejó de ser una especie de sparring para sus rivales por más que venga de izar la bandera del triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes. Al menos mostró una leve e importante mejoría en algunas cuestiones. Sea a nivel individual como colectivo. Demostró no ser rígido a la hora de apelar a un sistema táctico. Ratificó su vocación ofensiva. Cuestiones que no pasaron para nada desapercibidas la noche del domingo en la mediterránea Córdoba.

El puntero Boca será el próximo rival que impone esta Superliga, que tiene a un Central tambaleante todavía. Fernández sabe que su equipo no puede otorgar licencias como lo hizo en algunos pasajes ante Talleres, porque el líder no lo perdonará. No le tendrá compasión porque Racing le tocó el orgullo y su objetivo es no poner la otra mejilla en el Gigante.

Pero para eso el canalla deberá hacer mucho hincapié en el funcionamiento colectivo. Porque las líneas no estuvieron en eje como se pretende y se necesita para hacer pie en un campeonato tan vertiginoso como la Superliga. El entrenador canalla debe apuntalar sus ideas. También tiene que lograr que algunas piezas den ese salto de calidad que tanto esperan en Arroyito. Todo en pos de prolongar la cosecha que arrancó en Córdoba.