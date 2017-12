En busca del destino

El futuro de José Luis Leguizamón está lejos de los límites de Arroyito. A tal punto que la dirigencia de Central y el jugador están gestionando una salida temporaria. En realidad, el defensor sabe que no tendrá continuidad porque Leo Fernández ya dio sobrada muestra de que tiene en mente otra puesta en escena en la zaga central. Por eso ambas partes están tratando de consensuar un préstamo a otra latitud. Y es ahí donde aparece en el radar de las posibilidades Olimpia, justamente el ex club del futbolista, quien se sumó en enero pasado al canalla pero no pudo aclimatarse jamás a la atmósfera auriazul.

Cuando llegó fue anunciado como un jugador que prometía. Aquel 30 de enero pasó por la sede canalla de calle Mitre al 800 y estampó con mucha alegría la firma en el vínculo que lo ligaría entonces durante los próximos tres años y medio. Su arribo generó expectativas porque estaba muy considerado en el ambiente paraguayo.

Incluso el plus fue que lo había pedido Paolo Montero, un especialista en materia de defensores por su rico y extenso pasado en ese puesto en Juventus de Italia. Sin embargo, desde que debutó hasta que perdió el puesto en el interinato de Leo Fernández contra Talleres en Córdoba, el guaraní mostró altibajos. Le costó hacer pie en realidad.

Y como ahora no será una de las primeras opciones que maneja el técnico para afrontar lo que resta de la Superliga y la Copa Sudamericana, ya que la dupla de zagueros centrales estará integrada desde el vamos por Fernando Tobio y Mauricio Martínez, el paraguayo deberá buscar un nuevo destino.

La dirigencia canalla y el director deportivo Mauro Cetto están encabezando las negociaciones para ceder a préstamo al jugador, cuyos derechos federativos y económicos pertenecen en su totalidad a Central. Por eso es que ninguno quiere perder el capital. Todos desean en Arroyito que tenga regularidad en otra institución.

Claro que antes deberán cerrar algunas cuestiones de fondo para luego ver dónde recalará. Pero ambas partes quieren finiquitar este tema a la brevedad. Incluso no sería extraño que el defensor se presente el próximo miércoles a entrenar junto al pelotón y luego pase por la sede para rubricar la cesión, ya que Olimpia es en la actualidad la chance más concreta que tiene José Luis para volver a cobrar protagonismo dentro de un escenario.

Una vez que esté aclarado este caso, entonces Central irá a fondo por otro zaguero central. Por más que ya hayan acercado al club varios apellidos interesantes y que están en el exterior, lo cierto es que hasta la semana que viene no habrá novedades firmes.





Dos más y nada más

Los canallas sumarán un zaguero central y además buscarán repatriar al volante Matías Mansilla, quien está en Quilmes, para luego retirarse del mercado de pases.