En Año Nuevo más de una copa se elevará por el deseo de los Juegos Olímpicos

El 2020 estaba llamado a ser el gran año del deporte mundial. La cita olímpica dispuesta para Tokio, a mitad de año, iluminaba en todo su esplendor y prometía los Juegos más deslumbrantes de la historia, los Juegos del futuro. Sin embargo, la pandemia por el Covid-19 que puso patas para arriba a todo el planeta, hizo lo propio con la máxima ilusión del deporte, que aún es una intriga. Así, si a fines de 2019 los atletas y amantes del olimpismo levantaban la copa de fin de año deseando clasificar o tener unos buenos Juegos, esta vez lo harán deseando un poco más de certezas sobre eso que los desvela. Tokio 2020 fue pospuesto para mediados de 2021, pero no hay otra postergación posible. Si no se hacen en 2021, directamente se cancelarán. En cada lugar, todo lo que implicó la cancelación de Tokio se vivió de manera particular, acorde a cómo la pandemia iba condicionando cada paso.