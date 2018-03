No son días tranquilos para Jorge Sampaoli. Sergio Agüero sintió un dolor en la rodilla izquierda en el entrenamiento del sábado y Emanuel Mammana sufrió el domingo la rotura de los ligamentos cruzados y de meniscos de la pierna izquierda y la recuperación le demandará entre seis y ocho meses. La recaída de Fernando Gago, a quien el entrenador dijo que iba a esperar hasta último momento pocas horas antes de la recidiva que retardará su sanación, fue el comienzo de una semana de noticias desafortunadas para la selección.

"Durante el entrenamiento de ayer (sábado) tuve una molestia en la rodilla izquierda. Los médicos del club me confirmaron que en un par de semanas podré estar de regreso. Ahora con todo con la recuperación", escribió el Kun en Twitter el domingo. Agüero, que no podrá jugar para Argentina frente a Italia el 23 de este mes, tendría el alta médica sólo un par de días antes del encuentro con España en la cancha de Atlético de Madrid. Es casi imposible que juegue y hasta sería una irresponsabilidad. Sobre todo porque no es necesario probar nada con Agüero, que estará en Rusia. Es más que probable entonces que Higuaín arranque en los dos partidos como titular, aunque tampoco hay que ensayar demasiado con Pipita, que también jugará el Mundial.

Todo va muy rápido. Mañana Sampaoli iba a agregar a la nómina de los "europeos" a los que juegan en el medio local, pero ya lo hizo. Cristian Pavón (Boca), Pablo Pérez (Boca), Fabricio Bustos (Independiente), Maximiliano Meza (Independiente) y Lautaro Martínez (Racing), que incrementó sustancialmente su chance de ganar minutos con la lesión de Agüero, estarán con el grupo mayor.

La lesión de Mammana acerca a la Copa del Mundo a otro ex River, Germán Pezzella, que fue titular en la última gira, cuando la selección enfrentó a Rusia y Nigeria. Y le da más opciones a Federico Fazio, convocado ahora. Como todo es movimiento, también puede pasar que entre Fazio y Pezzella peleen por un solo lugar. Sobre todo si el entrenador tiene en cuenta aquel 2-4 frente a Nigeria en Rusia.

La ausencia de Mammana, que tenía chances de integrar la nómina pero ni cerca de ser titular, pone casi en el máximo de la atención los estados físicos y rendimientos de Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo. El Mellizo no juega desde hace un año y el ex Estudiantes el fin de semana ni siquiera estuvo en el banco de suplentes del clásico inglés que Manchester United le ganó 2 a 1 a Liverpool.

Para sus equipos son jugadores del segundo pelotón, Funes Mori quizás esté un poco más atrás todavía, pero para Sampaoli la recuperación de ellos es fundamental para definir la lista.

"El objetivo es definir algunos argumentos para seguir consolidando una idea de cara a lo que se viene y tratar de confirmar lo más pronto posible la lista de los jugadores que van a ir al Mundial", dijo Sampaoli el jueves en Ezeiza. El Zurdo no quiere dar una lista de 35 y después recortar 12, aunque así lo indica el reglamento. Por eso insinuó que la nómina será de 35, pero los jugadores sabrán de antemano si están entre los 23 tal cual fue escrito el viernes pasado en Ovación.

"Voy a tratar de hablar con todos los jugadores diciéndoles la verdad de lo que yo siento y pienso hasta ese momento y que esa lista de 23 sólo puede modificarse por alguna eventualidad, pero mi idea es tratar de que todos sepan la realidad que viven".

Para la mayoría de los medios el concepto quedó algo perdido entre las respuestas del casildense, pero parece una estrategia muy recomendable para la sanidad de un grupo cuya cabeza ya está puesta en Rusia.

"La verdad es que nosotros queremos dar la lista de 23 lo más rápido posible y que los otros 12 que completan la lista inicial de 35 sepan que si pasa algo van a estar convocados pero no considero óptimo citar a 35, que se entrenen y luego dejar una lista final de 23", amplió el DT el jueves.

Mañana Sampaoli observará en el Camp Nou el choque de octavos de final de la Champions entre Barcelona y Chelsea e intentará reunirse con Messi antes del fin de semana.

Los tiempos empiezan a acortarse y las obligaciones de los futbolistas empiezan a mezclarse con el Mundial.

¿Qué conviene que pase con Barcelona-Chelsea? ¿Que gane Chelsea para que Messi reduzca el desgaste o que gane Barcelona para que Leo siga en plena actividad y ritmo aunque su equipo llegue a la final? La mayoría de los entrenadores prefieren que sus futbolistas descansen para achicar el riesgo de lesiones. Sobre todo si empiezan a sentirse malas vibras.

En 2002, por ejemplo, Argentina llegó a Corea-Japón como candidato casi excluyente y se despidió en primera ronda porque no tuvo suerte, pero también porque muchos de sus futbolistas llegaron al Mundial al límite de sus posibilidades físicas.

Las lesiones no fueron el único tema del fin de semana que el cuerpo técnico vivió de cerca. La recuperación de Dybala, con un gol de clasificación en la Champions y otros dos para la victoria de Juventus sobre Udinese el domingo, puso otra vez el ojo en uno de los temas sensibles de la convocatoria. Dybala sí o Dybala no.

ESPN utilizó esa etiqueta durante el partido del multicampeón italiano con Udinese y el sí se impuso abrumadoramente. Hubiera sucedido al revés hace un par de semanas.

La pregunta es qué debe hacer el seleccionador, porque hay otro punto que no es menor: la gran sincronización entre el cordobés y Pipita Higuaín.

Más vale que abunde y no que falte diría un viejo cultor de los refranes. Habría que agregarle que se haga con sabiduría y que sea la mejor elección.

Así son los años en los que se disputan los mundiales. Es imposible abstraerse del objetivo y hay jugadores cuyo rendimiento baja drásticamente al punto de poner en duda su incorporación a la lista. Por eso el diálogo entre entrenadores y futbolistas debe ser permanente, casi diario.

Que nada perturbe el vínculo, como le gusta decir a Sampa.

Islandia, con una baja sensibleGylfi Sigurdsson, quien es la figura de la selección de Islandia, sufrió un golpe en un partido de Everton de Inglaterra y podría perderse el Mundial 2018. Esto se debe a que padeció una lesión ligamentaria que será tratada por especialistas, que confirmarán el tiempo de baja. Islandia debutará el 16 de junio en Moscú contra Argentina por el grupo D.