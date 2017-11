Empleados irán a hablar con el juez

Los empleados de Newell's recibieron ayer un vale de 2.500 pesos en concepto de parte del sueldo adeudado y se le sumaron a los 2.000 que cobraron el viernes último. El pago no dejó conformes a los trabajadores, que realizaron un quite de colaboración por cuatro horas mientras definieron presentarse mañana en Tribunales para intentar reunirse con el juez Fabián Bellizia. "Vamos a ir para ver si nos recibe. No hay pautado ningún cónclave con el magistrado", dijo un delegado leproso. A la vez, confesó que "los dirigentes nos dijeron que no hay plata y que intentemos hablar con el juez para ver si se le encuentra una solución a este problema".