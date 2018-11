Empezó la Cup Fem

Comenzó ayer el torneo de fútbol femenino internacional Rosario Cup Fem 2018 en el Club Atlético Academia Deportiva, de Granadero Baigorria.

Se trata de un encuentro que se extenderá hasta el próximo viernes, tiene como madrina a la arquera de Social Lux y de la selección argentina Vanina Correa y enfrentará a equipos rosarinos, de Brasil, Chile, Córdoba, Capitán Bermúdez, San Lorenzo y el selectivo Cup Fem.

El torneo se divide en tres zonas de cuatro equipos cada uno. Sólo los primeros clasificarán a la siguiente ronda.

Hoy juegan Social Lux A vs San Lorenzo; Rosario Cup Fem vs. Social Lux B; Sargento Cabral vs. Colina Deportes (Chile) y Belgrano (Córdoba) vs. Barrio Quinta (Cap. Bermúdez).

Clausura

El torneo de la Asociación Rosarina de Fútbol definirá al campéon femenino mañana a las 20, cuando se enfrenten Coronel Aguirre con Central. en Provincial.