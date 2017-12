Empató y cerró un buen año

Quedaron a mano. El charrúa enfrentó a un rival directo y se trajo un punto que vale. Hector Rio

Por la 18ª fecha de la Primera C, Central Córdoba igualó 0 a 0 en su visita a Leandro N. Alem, finalizó el año en la tercera posición y quedó cerca de abrochar su pase a la próxima Copa Argentina.

El encuentro disputado en General Rodríguez tuvo un primer tiempo con situaciones claras para ambos equipos. La más peligrosa fue para el local, luego de un remate que se estrelló en el travesaño del arco custodiado por Juan Marcelo Ojeda. El charrúa respondió con algunas aproximaciones pero no estuvo fino en la definición.

En el complemento, el partido ganó intensidad y el resultado estuvo a punto de quebrarse en varios tramos. En este caso, quien estuvo más cerca fue el conjunto de Ariel Cuffaro Russo. A los 25' lo tuvo con un remate de Juan Pablo Pereyra desde fuera del área que se terminó yendo desviado y a los 30', nuevamente con participación del ex jugador de Atlético Tucumán, que controló la pelota en la mitad de la cancha, descargó para el Pato Sánchez sobre la izquierda, éste llegó hasta el área rival y definió por encima de la salida del arquero, la pelota pegó en el travesaño, picó en la línea y la terminó despejando la defensa de Alem.

Sobre la Copa Argentina, cabe destacar que se clasificarán los cuatro primeros de la tabla de posiciones al finalizar la fecha 19, que se disputará a fines de enero de 2018. Córdoba buscará ratificar el crecimiento que tuvo en el torneo, en el cual fue de menor a mayor.

