Empate para el abrazo

A mano. Pablo Pérez, ex Newel's, y Javier Pinola, ex Central, se abrazan tras la igualdad en la ida. Detrás, Maidana y Benedetto.

A mano. Pablo Pérez, ex Newel's, y Javier Pinola, ex Central, se abrazan tras la igualdad en la ida. Detrás, Maidana y Benedetto.

Boca y River entregaron un encuentro emotivo que finalizó empatado 2-2 en la primera final de la Copa (postergada un día por la lluvia). Y todo se definirá en la revancha, que se disputará el 24 en el Monumental. Ramón Abila y Darío Benedetto fueron poniendo en ventaja a los xeneizes, mientras que Pratto e Izquierdoz (en contra) se encargaron de ir igualando el marcador al cabo de los primeros 90 minutos de este duelo de 180.

River, que no tuvo en el banco a Gallardo (sancionado por la Conmebol fue reemplazado por su ayudante Matías Biscay), pudo igualar en dos ocasiones más allá de que tuvo chances concretas en la primera mitad de romper el cero.

La definición del certamen continental más importante y último habitante del próximo Mundial de Clubes (se jugará en Emiratos Arabes Unidos del 12 al 22 de diciembre) se resolverá el sábado 24, en Núñez, desde las 17.

Boca apostó a un 4-3-3, aunque buscó sorprender con pelotazos cruzados para explotar la velocidad que pueden exhibir tanto Villa como Pavón. River, por su parte, resolvió pararse con un 3-4-1-2 (que trocaba en 5-3-2 cuando el adversario atacaba), con un movedizo Gonzalo Martínez devenido en el eje generador de juego.

En el inicio Pity Martínez exigió a través de un tiro libre y luego Martínez Quarta perdió el tanto con un cabezazo que salió junto al poste izquierdo. Sobre los 15' un centro de Casco y el posterior frentazo de Borré exigió otra excelente respuesta del guardavallas xeneize.

El fútbol dio otra muestra de no ser ciencia exacta cuando Boca facturó en la primera clara que tuvo con un doble disparo de Abila que Armani no pudo contener. Pero la ventaja casi no pudo ser disfrutada porque, de inmediato, Pratto puso el 1-1.

Antes del final del primer tiempo Benedetto (sustituyó al lesionado Pavón) le ganó a Borré y metió un cabezazo certero para señalar el 2-1.

La reanudación no trajo sustanciales novedades. Hasta que un tiro libre de Martínez fue desviado por Izquierdoz ante la carga aérea de Pratto y puso el 2-2 con el que parecían conformarse los protagonistas. La última le quedó a Benedetto, tras una buena cesión de Tevez, pero apareció Armani en una notable reacción para defender el empate.





Tevez gritó ante los gestos adustos

El empate no dejó del todo conformes a los jugadores de Boca, que se marchaban hacia el vestuario con gestos serios y las miradas hacia el suelo. Ahí fue cuando apareció Carlos Tevez. Consciente de que no todo está perdido y que todavía quedan 90 por jugarse en el Monumental, Carlitos arengó a sus compañeros a los gritos. "Vamos... todavía no estamos muertos, la puta que los parió... La concha de su madre, cabeza arriba", tiró el Apache para levantar el ánimo.