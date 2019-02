"Empatar de local no me deja contento"

Bidoglio. El entrenador rojinegro elogió la actuación de Aguerre y no quedó conforme con el segundo tiempo.

Bidoglio. El entrenador rojinegro elogió la actuación de Aguerre y no quedó conforme con el segundo tiempo. Gustavo de los Rios

"El invicto no importa, no estoy contento porque jugamos en casa y queríamos ganarlo", fue la frase que resumió el pensamiento de Héctor Bidoglio sobre la parda en el partido más importante del fútbol rosarino.

"Hicimos el desgaste durante el primer tiempo, tuvimos la pelota, tratamos de crear los espacios, y en el segundo tiempo el partido se emparejó y en los últimos momentos hicimos cosas que habíamos hablado que no había que hacer, se nos complicó un poco pero lamentablemente nos tenemos que conformar con este empate de local que no nos deja contentos", relató Bidoglio en conferencia de prensa pospartido.

En cuanto al planteamiento estratégico, Bidoglio fue claro y dijo que la forma de lastimar a Central era con delanteros rápidos, situación que pudo haber generado con los cambios que realizó. "El partido lo planteamos para ganar, puse delanteros rápidos para ver si ganábamos en el mano a mano y para tratar de tener la pelota más arriba. Tengo jugadores como Ribair (Rodríguez), que todavía no debutó, y que a lo mejor lo podríamos haber puesto para cuidar el resultado, pero tratamos de poner a Insaurralde, a Joaquín Torres, a Alexis (Rodríguez), que son jugadores punzantes". Al final no le dio resultado, pero nadie podrá decir que no lo intentó.

No hay que dejar pasar que era el debut en el clásico para el director técnico subido de la reserva. Y pese a que no ganó, mantuvo el invicto con el buzo de DT. "Este tipo de partidos son difíciles, a veces uno trata de ganarlos pero también el rival tiene sus méritos, el empate fue justo. Fuimos un equipo ordenado y nos faltó encontrar espacios en los últimos metros, pero creo que siempre lo buscamos", opinó Bidoglio.

Bidoglio elogió su arquero

Por último, y no menos importante, le dedicó unas palabras de elogio a la figura del clásico: Alan Aguerre. "En el primer tiempo Aguerre no tocó una pelota y en el final nos terminó salvando de la derrota. Hubo situaciones puntuales en las que hicimos las cosas mal y Alan (Aguerre) apareció, como lo hace siempre. Que lo pongan como figura no quiere decir que Central haya jugado mejor".