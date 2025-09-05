Emiliano Vecchio tomó una importante decisión de cara a su futuro en Defensores

El exjugador de Central, de 36 años, sorprendió al hacer un anuncio en cuanto a su carrera deportiva en el equipo del Bajo Núñez, que milita en la Primera Nacional

Emiliano Vecchio rescindió su contrato con Defensores de Belgrano y sorprendió a todos los hinchas del Dragón, que habían depositado sus esperanzas en su figura cuando arribó al club a principios de año. Pero el ex-Central optó por dar un paso al costado y ponerle punto final a su estadía en la entidad que milita en la Primera Nacional.

El paso del talentoso futbolista por la institución del Bajó Núñez no fue la esperada: disputó 17 de los 29 partidos que jugó Defe en la Primera Nacional y solamente marcó un tanto, ante Mitre de Santiago del Estero.

El enganche, de 36 años, fue titular en 7 de esos 17 encuentros e ingresó desde el banco de suplentes en los restantes doce encuentros. Al ex-Racing y Central le costó imponerse desde el juego y el físico tampoco lo acompañó del todo y lo obligó a perderse varios juegos.

Además, Defensores no está realizando una buena campaña: está décimo en su zona con 38 puntos a 7 de Temperley, el último en ingresar al Reducido hasta el momento.

Por otro lado, el cambio de entrenador en el club lo terminó perjudicando a Vecchio: con la salida de Carlos Mayor y la llegada de Fabián Nardozza, el enganche perdió terreno: sumó tan sólo 9 minutos en los últimos cuatros partidos del Dragón.

El posteo de Vecchio

"Éxito es tener claro que lo único que hace valiosa tu vida es el amor. El que das. Y vuelve. Y saber hacer que eso sea tu refugio. Y tu paz. Y el sostén para volver a comenzar las veces que sea necesario. AMOR-PAZ-GRATITUD", escribió en su cuenta de Instagram el experimentado enganche, que tenía contrato con el Dragón hasta diciembre de este año.