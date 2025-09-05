La Capital | Ovación | Emiliano Vecchio

Emiliano Vecchio tomó una importante decisión de cara a su futuro en Defensores

El exjugador de Central, de 36 años, sorprendió al hacer un anuncio en cuanto a su carrera deportiva en el equipo del Bajo Núñez, que milita en la Primera Nacional

5 de septiembre 2025 · 08:58hs
Emiliano Vecchio disputó 17 de los 29 partidos que jugó Defensores en la Primera Nacional.

Emiliano Vecchio disputó 17 de los 29 partidos que jugó Defensores en la Primera Nacional.

Emiliano Vecchio rescindió su contrato con Defensores de Belgrano y sorprendió a todos los hinchas del Dragón, que habían depositado sus esperanzas en su figura cuando arribó al club a principios de año. Pero el ex-Central optó por dar un paso al costado y ponerle punto final a su estadía en la entidad que milita en la Primera Nacional.

El paso del talentoso futbolista por la institución del Bajó Núñez no fue la esperada: disputó 17 de los 29 partidos que jugó Defe en la Primera Nacional y solamente marcó un tanto, ante Mitre de Santiago del Estero.

El enganche, de 36 años, fue titular en 7 de esos 17 encuentros e ingresó desde el banco de suplentes en los restantes doce encuentros. Al ex-Racing y Central le costó imponerse desde el juego y el físico tampoco lo acompañó del todo y lo obligó a perderse varios juegos.

Además, Defensores no está realizando una buena campaña: está décimo en su zona con 38 puntos a 7 de Temperley, el último en ingresar al Reducido hasta el momento.

Por otro lado, el cambio de entrenador en el club lo terminó perjudicando a Vecchio: con la salida de Carlos Mayor y la llegada de Fabián Nardozza, el enganche perdió terreno: sumó tan sólo 9 minutos en los últimos cuatros partidos del Dragón.

El posteo de Vecchio

"Éxito es tener claro que lo único que hace valiosa tu vida es el amor. El que das. Y vuelve. Y saber hacer que eso sea tu refugio. Y tu paz. Y el sostén para volver a comenzar las veces que sea necesario. AMOR-PAZ-GRATITUD", escribió en su cuenta de Instagram el experimentado enganche, que tenía contrato con el Dragón hasta diciembre de este año.

