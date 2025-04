Emiliano Vecchio le tira onda a Central: "Es el amor de mi vida y si me llamaran no lo duraría"

Dijo que tiene muy buena relación con Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano ("Me ayudaron mucho en este tiempo que no podía conseguir equipo"), presidente y vice del Canalla. Y disparó: "Central es el amor de mi vida, como digo siempre, y si en algún momento me llamaran no lo dudaría".

"Central está muy bien"

Sin embargo, él mismo le puso una cuota de realismo a su deseo. "En este momento Central está muy bien, tiene jugadores en mi puesto y claramente no me necesita". Pero insistió: "Si en algún momento se abre una puerta, será bienvenida".

Vecchio también habló del Kily González, quien acaba de quedar cesante como director técnico de Unión pese a haber clasificado al equipo santafesino para la Copa Sudamericana. "Al Kily lo amo", dijo.

Y se explayó: "Un día me llamó y me dijo: 'Voy a agarrar Central, vas a volver y vas a ser el capitán de mi equipo". Luego lo destacó por sus cualidades para dirigir, dijo que sabe transmitir muy bien la pasión por el fútbol y que está listo para hacerse cargo de cualquier equipo. "Agarró un Central destruido en todo sentido y lo sacó adelante", aseguró.

Jugador de la barra

Hace un par de semanas, Vecchio habló sobre el conflictivo inicio de su carrera profesional en Central."Tenías que firmar con la barra brava, no tenías opción", aseguró.

El jugador sostuvo que Andrés "Pillín" Bracamonte y sus aliados manejaban el club. De acuerdo a su declaración, el grupo era el dueño del pase de todos los jugadores que se formaron en las inferiores auriazules en la etapa en que hizo su debut oficial con la camiseta auriazul.

El exvolante de Racing y Colo Colo, entre otros equipos, sostuvo que había un solo camino para convertirse en deportista profesional en Arroyito. "En ese momento me representaba la barra brava, era así", disparó.

Las declaraciones de Vecchio causaron revuelo en el club y generaron incluso la reacción de Andrés Guillermo Bracamonte, el hijo del Pillín, el histórico jefe de la barra de Central asesinado en 2024.