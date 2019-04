Embajador Romano va por El Gran Capitán

Embajador Romano, con la monta de Eduardo Ortega Pavón, es el candidato para ganar hoy el Handicap El Gran Capitán(1.600 metros), en el 5º turno de Palermo. El hijo de Roman Ruler tiene tres triunfos oficiales sobre un total de quince carreras. El pasado 15 de marzo realizó su última competencia. Entró segundo a dos cuerpos y medio del ganador Under A. Spell en un registro de 1'34''70/100 para los 1.600 metros. Como enemigo está Hole In One, un hijo de Heliostatic que llevará en su silla a Juan Cruz Villagra. Hole In One tiene un palmarés de cinco victorias oficiales sobre doce salidas. El lance de la prueba es Expressive Smart, un hijo de Expressive Halo que irá con Francisco Leandro Goncalves, quien marcha primero en la estadística de Palermo y también en la de San Isidro. Expressive Smart tiene un récord de cinco triunfos sobre 19 carreras y viene de ganar en la distancia de los 1.200 metros.