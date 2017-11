Elogio a las cualidades de Ribero

Juan Ignacio Sills es uno de los cambios que introducirá Llop, a causa del desgarro de Nery Leyes. Se especuló en algún momento con que juegue Maximiliano Ribero, pero tendrá que esperar. De todos modos, el juvenil entrena con el plantel de primera y está bien considerado por el cuerpo técnico rojinegro. La opinión sobre Ribero es positiva, contaron allegados al entrenador. Llop lo tiene en cuenta y no extraña que haya sido subido a entrenar con la primera. El mediocampista central tiene despliegue, es recuperador y la entrega al pie. Ribero compartió muchos partidos en la reserva con Braian Rivero, por lo que no hubiese sido descabellado ponerlos juntos para actuar de volantes centrales. Pero Llop se inclinó por la experiencia de Sills. Esto no implica que Ribero no pueda llegar a jugar pronto. El mediocampista, que cumplirá 20 años el 22 de diciembre, debutó en la primera contra Central Norte de Salta (4-1) por los 32avos de final de Copa Argentina. Entró en el segundo tiempo por Víctor Figueroa. Fue su único partido en la máxima categoría.