Ellas jugarán el Mundial en Francia

La redonda y la copa. Con esta imagen se publicita el Mundial de Francia del año que viene.



Los que se desanimaron con la eliminación de Argentina sepan que pueden tener una nueva oportunidad de ver jugar a la albiceleste en un Mundial. Del 7 de junio al 7 de julio de 2019 la cita será en Francia. En pleno verano galo se jugará la octava edición del máximo torneo femenino a nivel de selecciones del mundo. Del #FIFAWWC participarán 24 equipos, se disputarán 52 partidos en nueve ciudades y París, como no podía ser de otro modo, será sede del partido inaugural.



Las estrellas que entrarán a la cancha no son conocidas como Messi o Ronaldo, pero la descosen: Estefanía Banini (argentina que juega en Washington Spirit de Estados Unidos), Marta Vieira da Silva (brasileña y jugadora del Orlando Pride, también de Estados Unidos), Verónica Boquete (española y parte del equipo del PSG), Yoreli Rincón (del Atlético Huila de Colombia), Lotta Shelin (sueca y jugadora del Olympique de Lyon), la arquera y capitana de Chile Claudia Christiane Endler Mutinelli (quien juega actualmente en el PSG, de Francia) son sólo algunas.



La mascota de la versión mundialista femenina de la redonda es una pajarita amarilla, que anduvo promocionando la copa del año próximo, en Rusia, junto al perro siberiano blanco del torneo masculino. De todos modos nada es mejor pantalla que la cara de los ídolos varones. Por eso el brasileño Neymar y los alemanes Toni Kross y Julian Draxler prestaron la cara para invitar a ver el torneo internacional bajo el lema “El momento de brillar” (“Le moment de briller”). A todos se los vio posando con una camiseta con el hastag #DareToShine y entrevistados por otra embajadora del fútbol de mujeres, la venezolana Deyna Castellanos, a quien no se verá jugar ya que su país no clasificó a Francia.



Los estadios franceses se ubican en Reims, Valenciennes, Le Havre, Rennes, Grenoble, Montpellier, Niza (donde se celebrará el partido por el tercer puesto) y Lyon (que albergará las semifinales y la final).

Las argentinas, con la arquera titular rosarina Vanina Correa (Social Lux), terminaron terceras detrás de Chile en la Copa América que se jugó en el país trasandino. La copa quedó en manos de las brasileñas, por lo tanto la participación de las albicelestes dirigidas por Carlos Borrello está supeditada al repechaje que jugarán entre el 5 y el 13 de noviembre ante un equipo de la Concacaf. El rival se conocerá luego de que culmine el Campeonato Femenino de esta confederación, que se disputará del 4 al 17 de octubre. Eso sí: el equipo nacional aún no cuenta con sponsors. Nada es fácil para la selección femenina que tuvo que hacer una medida de fuerza el año pasado para reclamar viáticos atrasados y antes de eso habían estado 18 meses paradas por falta de técnico. “Somos totalmente amateur”, había dicho durante el reclamo María Belén Potassa, ex jugadora de Central y actual del UAI Urquiza, reciente campeón del torneo de la AFA.



Pero la AFA parece hacer oídos sordos aún cuando la Conmebol obligó a todos los clubes de la Superliga que quieran participar de competiciones continentales a crear equipos femeninos para el 2019. Aun cuando los jugadores daneses ya dieron el puntapié inicial de la igualdad: apoyaron a sus colegas que emitieron un comunicado a la Federación de Fútbol Danesa (DBU) reclamando acortar la brecha salarial. Hasta renunciaron a una parte de sus sueldos, argumentando que los dos son equipos nacionales y representan al país de la misma manera. “Las mujeres no pueden tener menos derechos que nosotros por el simple hecho de ser mujeres”, dijo el capitán de la selección de Dinamarca, Simon Kjaer. Por estos terruños aún nadie dijo ni “mu”.





