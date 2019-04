Ellas golearon, pero a ellos los golearon en el Pro League

Las Leonas le ganaron ayer 4 a 2 Gran Bretaña porque hicieron fácil lo difícil. Y por la misma razón Gran Bretaña les ganó a Los Leones por 5 a 1. Esa podría ser la más ajustada síntesis de los dos partidos disputados ayer en una nueva fecha de la FIH Pro League, que tuvo como escenario el estadio Mundialista Luciana Aymar, en Rosario, que no estuvo repleto pero alentó a ambos equipos en todo momento.

A diferencia del fin de semana anterior, ellos salieron primero a la cancha sintética y exhibieron un juego anémico e impreciso, repleto de jugadas individuales inconducentes; fue un equipo que corrió a espaldas de las marcas la mayor parte del partido y chocó casi siempre con una pared roja. Argentina hasta apeló a sacar al arquero y colocar un jugador en el campo para lograr supremacía, pero ni aún así pudieron más: tras esa estrategia vinieron los dos últimos tantos de la goleada.

¿Un dato elocuente? Los Leones hicieron un solo córner corto en todo el partido y a casi dos minutos del final. Gran Bretaña trianguló siempre, fue ágil y efectivo. Simple.

El propio equipo albiceleste, que integra el rosarino Nicolás Acosta, definió con crudeza su rendimiento. "Gran Bretaña jugó un partido bárbaro con la pelota y esa fue la gran diferencia", le dijo el técnico nacional Germán Orozco a Ovación al terminar el encuentro. En tanto, el autor del único gol argentino, Matías Paredes, disparó aún con más contundencia: "Ni un cuarto llegamos a jugar bien". Sí cifró esperanzas el anfitrión Nico Acosta, al decir que esperaba que la próxima fecha contra Nueva Zelanda en Rosario vuelvan a encontrar el buen juego con el que le habían revertido el marcador a España el sábado pasado.

A pesar del bajón, todos agradecieron al público, que ayer contó con la asistencia de varios chicos Sub 12 y Sub 14 de escuelas de hockey de 21 clubes y dos playones de la ciudad.

Ofensivas y resolutivas fueron en cambio las chicas a cargo de Carlos Retegui. El primero y el segundo cuartos lo arrancaron con cortos. Y a los 26 minutos y luego de una buena recuperación en ataque, Agostina Alonso asistió a Julieta Jankunas, quien definió de revés cruzado a la tabla. Poco duraría la alegría ya que tres minutos después las británicas cambiaron por gol el primer córner corto con una fuerte arrastrada a la red.

Ni ahí se cayeron Las Leonas, el partido siguió dinámico. A los 33, Jankunas marcó el segundo tanto después de haber sido asistida por Agustina Albertarrio (ambas fueron la pesadilla del mediocampo y la defensa de Gran Bretaña).

Belén Succi tuvo pocas jugadas peligrosas para defender, una nació del palo de Giselle Asley, pero la arquera argentina salió airosa magistralmente.

No pasaron muchos segundos para que Victoria Zuloaga estirara la diferencia 3 a 1 y de revés, en un tanto que prácticamente replicó al primero de Las Leonas. Y cuando faltaban pocos minutos para cerrar, Eugenia Trinchinetti "mareó" a dos rivales, tiró un centro desde la derecha y apareció el gol de María José Granatto. El partido se puso 4 a 1, Sarah Jones achicó el tanteador con un gol más y hubo un corto, pero el partido ya estaba cerrado y Las Leonas lo habían ganado con autoridad.

El próximo sábado, desde las 15.30 en el Mundialista y con transmisión en vivo por la señal de Espn, Las Leonas se cruzarán con Nueva Zelanda en la anteúltima presentación en Argentina. Y ellos lo harán ante el mismo rival a partir de las 18.

¿Silencio o ingenuidad?

"Todavía hay gente que cree que el deporte no se debe mezclar con la política. No saben nada de deporte y no saben nada de política. O se hacen los ingenuos". Las palabras son del periodista Ezequiel Fernández Moores y no deberían dejar afuera al hockey. Los partidos de Argentina contra Gran Bretaña se jugaron ayer a sólo 4 días de una fecha que aún no cicatriza en este país: el 2 de Abril (Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas). Nada se dijo. Hay hay que ser justa: sí se conmemoró el Día del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Además, en un acto solidario, el torneo (que se desarrolla en un predio público) pide leche para donar a la Fundación Conin, de Abel Albino, médico cuestionado por su frase contra el uso del preservativo: "El virus del sida atraviesa la porcelana", y por los cuantiosos fondos que recibe su fundación por parte de la Nación.