El Zurdo Sampaoli los mira a los pibes del Sub 15 argentino

El Zurdo Sampaoli ya tiene la cabeza puesta en Rusia. Para el Mundial del año próximo, obvio. Para los amistosos de noviembre que se vendrán en la gira por el país que oficiará de anfitrión en 2018. Igual, esto no le impidió que al estar ayer en el predio de Ezeiza se acercara al seleccionado Sub 15 que se prepara para el Sudamericano que se jugará en San Juan y Mendoza desde el 5 de noviembre. Un buen detalle. Algo que no debería extrañar sino ser una costumbre. Es que más allá de tener los datos que le aportaran los técnicos, en este caso Diego Placente, a los chicos les viene bien y a él para verlos un rato en acción. Y entre los convocados hay pibes de acá, de Newell's y Central. Una buena señal, porque de ellos pueden surgir los próximos grandes jugadores de la primera división. Hoy están los rojinegros Juan Sforza (volante ofensivo), Valentín Benítez (marcador central) y Patricio Acevedo (lateral derecho), a quien esperarán hasta último momento de la recuperación de un pequeño desgarro porque sería titular. También pertenece el auriazul Julián Jerkovic (lateral izquierdo). Los cuatro sabrán hoy si viajan.

Y la presencia del técnico del seleccionado nacional que clasificó a Rusia 2018 se dio a poco de la partida a San Juan, el domingo. El casildense dialogó con el plantel en horas de la mañana y quedó registrado en la página web de la AFA. El conjunto dirigido por Placente, ex integrante de las juveniles de Pekerman, debutará el domingo 5 frente a Colombia (a las 21) y luego se medirá con Uruguay (el 7), República Checa (el 9), Chile (el 11) y Paraguay (el 13), sus otros rivales de la zona, siempre en el estadio del Bicentenario. La otra zona se jugará en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

También es importante en la refundación de las selecciones juveniles que Sebastián Beccacece, el ayudante de campo, o técnico alterno, de Sampaoli conduzca al Sub 20 que estará como sparring en la gira por Rusia, donde Messi y companía además de enfrentar a los locales (el sábado 11, a las 14) en la inauguración del estadio Luzhinkí, que será el escenario del partido inaugural y de la final de la copa del mundo, lo harán ante Nigeria (martes 14, desde las 13), ambos televisados por TyC Sports. Y entre los futbolistas estarán el defensor leproso Alan Luque y el delantero canalla Maximiliano Lovera. Para tener en cuenta, entre los citados habrá varios que ya tocaron primera división en sus clubes, como Ezequiel Barco (Independiente), Gonzalo Maroni (Boca), Tomás Chancalay (Colón), Facundo Colidio (Inter) y Benjamín Garré (Manchester City), entre otros.

La iniciativa de que desde el técnico principal de la albiceleste exista un control sobre los distintos seleccionados (hay que sumarle al Sub 17 que conduce Pablo Aimar) es lo que va a llevar a que Argentina regrese a los primeros planos a nivel sudamericano y nacional y no se quede a las puertas o a poco de iniciar cada campeonato.

Una muestra cabal de esto es que Argentina no ganó ningún Sudamericano Sub 15 (fue subcampeón en la segunda edición en 2005 y 3º en 5 de las 7 ediciones). En el último Sudamericanos Sub 17 finalizó 8º (obviamente no clasificó al Mundial de India, que mañana definirán Inglaterra y España), mientras que sólo fue campeón en 2003 y 2013 en lo que va de este siglo (a los otros 7 los ganó Brasil). La próxima edición será Perú 2019. Y en los Sub 20 finalizó 4º este año en Ecuador (clasificó al Mundial de Corea del Sur, en el que no superó la fase de grupos) y ganó el anterior (2015) y en 2003 en los últimos 15 años. El próximo será en 2019, en Chile.