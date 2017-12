El Zurdo habló en Chile y volvió a embarrarla

Jorge Sampaoli pidió disculpas por la repudiable reacción que tuvo ante un agente de tránsito en Casilda. Y si bien las críticas que recayeron sobre el DT fueron intensas el paso de las horas iba a calmar las aguas. Pero... el Zurdo fue a Chile, hizo declaraciones y reavivó el fuego, porque lejos de conservar el arrepentimiento fue por más, minimizó el incidente y declaró que "la sociedad tiene mucha envidia".

Sampaoli mantuvo anteayer un coloquio en su honor, protagonizado mayoritariamente por hinchas de Universidad de Chile, donde se refirió al incidente que mantuvo el sábado a la madrugada con agentes de tránsito luego del casamiento de su hija en la vecina localidad casildense.

El entrenador, que pidió disculpas públicamente por ese hecho a través de la página web de la AFA, en Chile señaló: "Fue un incidente aislado que terminó en una discusión y se valoriza mucho, debido a eso que tiene la sociedad de mucha envidia, que disfruta que al otro le va mal", declaró sin medias tintas.

Luego, dirigiéndose a los hinchas de la U, equipo al que dirigió y fue campeón, manifestó: "Hay algo que me une con este club tan grande con tanta gente y hace que me haga volver a estar acá con ellos. Si tengo que volver a dirigir a Alumni porque lo siento, lo voy a dirigir". Y agregó que "el día que este club me necesite yo creo que en algún momento nos volveremos a encontrar, cuando ustedes sean parte de la construcción de la U".

Cabe recordar que el fin de semana se viralizó un video donde se lo observa al DT discutir con un agente de tránsito, que ante el exceso de ocupantes de un automóvil ordenó que algunas personas se bajaran y continuaran el trayecto hasta un hotel _ distante a pocos metros_ caminando. "Me hacés caminar dos cuadras, boludo. Cobrás 100 pesos por mes, gil", le gritó el Zurdo, quien luego se arrepintió. Aunque en Chile volvió a tropezar mostrando poco de ese arrepentimiento.





¿Te gustó la nota?