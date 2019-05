El vicepresidente de Sarmiento de Resistencia se encadenado en AFA

El fútbol argentino da para todo. Llega hasta límites insospechados. Y si bien no se trata de nada nuevo no deja de sorprender. Por lo estrictamente deportivo o por lo que se teje alrededor. En ese caso, con el encadenamiento de un dirigente en las puertas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se trata de Gerardo Escobar, vicepresidente de Sarmiento de Chaco, quien reclama respuestas de la entidad madre ante un hecho que entiende, amerita investigación. Para la entidad del norte del país, los despojaron de la posibilidad de ascender, y pese a tener una chance más no quieren dejar de reclamar por lo que sucedió ante Estudiantes de Río Cuarto, rival en cuestión. ¿Estaba ese partido arreglado para beneficiar a los cordobeses?

Escobar se encadenó en protesta por la “falta de respuestas” al pedido de investigación en torno al ascenso que conquistó Estudiantes desde el Federal A. El club de Resistencia pidió formalmente a las autoridades de AFA que se inicie una averiguación por el audio que trascendió del futbolista Juan Tejera, quien hacía referencia a fallos arbitrales que beneficiaron al conjunto de La Docta, que venció en la final por el primer ascenso a la primera B Nacional a Sarmiento.

¿Qué ocurrió? El 5 de mayo pasado el decano perdió con Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 como visitante y, según su gente, notoriamente perjudicado por el arbitraje de Sebastián Mastrángelo, quien entre tanto fallo discutido sancionó un penal que puso cifras definitivas para subir a la primera B. Hasta ahí todo casi normal. Un partido con polémica, un equipo que gana, otro que se ve perjudicado. Sin embargo, lo que terminó de colmar el vaso fue la aparición de un audio de Tejeda, jugador de Estudiantes diciendo que “ya estaba todo arreglado” con respecto al ascenso.

Lo de Tejeda salpicó a partir de esto. En declaraciones reconoció que “cuando yo vine acá, el presidente Alicio Dagatti me dijo «vení que vamos a ascender, ya está todo hablado, este año vamos a ascender nosotros», pensé que íbamos a jugar al fútbol y que íbamos a ganar por el equipo que teníamos”. Y agregó: “Pasando los partidos, los árbitros empezaron a cobrar a favor nuestro. Cualquier falta o algo era para nosotros”. A partir de los hechos sucedidos llegó el pedido de investigación de la gente de Resistencia. Incluso, los medios chaqueños dejaron ver el enojo en sus comentarios del encuentro titulando con el nombre del árbitro y entendiendo que Sarmiento no sólo tuvo a Estudiantes como rival sino también a Mastrángelo.

“Nos robaron la ilusión del último ascenso. No tuvimos respuestas y nos sentimos muy mal. Queremos que se investigue el caso”, repitió ayer ante las cámaras el dirigente chaqueño que se encadenó en Viamonte al 1300. Y fue un poco más allá cuando se preocuparon por su salud. Dijo que esperaba que aquellos que se sintieran en solidaridad con esta situación lo acompañasen y que alguno le llevase comida y agua. El presidente de Sarmiento es Jorge Milton Capitanich, figura política de larga data dentro del peronismo, hoy también intendente de Chaco.

El plantel de Sarmiento, en tanto, se entrena para disputar el próximo domingo el partido de vuelta de los cuartos de final por el segundo ascenso a la primera B Nacional ante Deportivo Madryn, que ganó la ida por 3-0 como local. La tiene difícil, mientras reclama “justicia”. Por ahora, sigue sin respuestas.