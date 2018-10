"El valor social es mucho más que medallas"

Sí, jugar, ganar y alzarse con una medalla es importante. Pero para el ex jugador de hockey de Universitario de Rosario e integrante del cuerpo técnico de Los Leoncitos, Ernesto "Buchi" Lucero, "el valor social y educativo de estos Juegos es invalorable". Y ayer, el día que la selección masculina se metió en semifinales, se lo explicó así a Ovación. "Lo más importante es que la palabra no quede vacía de contenido, los chicos puede parecer que te escuchan poco, pero te miran todo el tiempo: es importante que el respeto que les pedimos sea genuino. Si les gritamos, aunque les demos un abrazo luego, sirve poco. Lo que hacemos los adultos es importante, estamos formando personas, deportistas".

El combinado albiceleste, integrado por el rosarino Santiago Micaz, goleó ayer 5-0 a Bangladesh y jugará hoy, a las 14, contra India.

Lucero, coordinador de los seleccionados de hockey rosarinos, conforma un equipo junto al técnico Carlos "Chapa" Retegui, Javier Braña y Mariano Ronconi y dice que todos comparten la idea de que el deporte les mejore la calidad de vida dentro y fuera de la cancha a los chicos.

"La vida en el deporte de elite es rutinaria, necesitás entrenar, comer bien y buen descanso. La Villa es un mundo ideal para distraerte y los adolescentes en general viven a 18 centímetros de una pantalla. Pero no queremos que se sientan en una cárcel, sólo que hagan los deberes: no pueden estar subiendo fotos al celu tarde, deben irse a acostar alrededor de las 22.30. Pueden contactarse con otros deportistas, pero tienen que saber que les quedan tres días de competencia y luego tendrán cuatro de vacaciones: allí podrán robarles horas al sueño y comer cosas que ahora no pueden".

De todos modos, para Lucero hay cosas que superan los horarios y comidas. "El respeto por el otro no sólo en el equipo sino también a los mozos que les sirven la comida para que ellos estén bien, la gente que viaja dos horas en colectivo y los viene a alentar o les pide una foto. Compartir, ser solidario, cuidar el lenguaje. Todo se tiene en cuenta. Es un buen grupo y hay que tener en cuenta que antes de estos Juegos se hizo un simulacro donde entre otras cosas se trabajaron las conductas antidóping, la formación siempre fue el eje", aseguró.

A nivel deportivo dijo estar "muy conforme". "Ganamos todos los partidos. Mañana (por hoy) con India será difícil. ¿Una medalla? Veremos, después de la semi hablamos", dijo con cautela.