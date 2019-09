El punto que sacó Newell’s en la Bombonera es elogiable por donde se lo mire. En esta cancha la mayoría pisa el palito. Más si Boca llega puntero, invicto, sin goles en contra y con un arquero que ostentaba una larga racha. Pero además de remontar un resultado adverso, el mérito se acrecentó porque debió hacerlo sobreponiéndose a la injusticia que en ese momento representaba y tras perder a uno de sus jugadores más valiosos que hoy ostenta (Jerónimo Cacciabue, ver página 5). A ello hay que agregarle que el inestimable valor del punto asegurado para el promedio del descenso lo obtuvo sin renunciar jamás a una idea de protagonismo puesta a prueba en el contexto más difícil, sin importar el rival que tenía enfrente. Por todo eso el equipo de Frank Kudelka dio anoche, en el 1a 1 ante el sólido de Gustavo Alfaro, un nuevo salto de calidad y se ilusiona con mejores horizontes, sobre todo pensando que ahora llegarán tres partidos claves en esa tabla del miedo.

Newell’s fue la idea de su entrenador. Esa que defeccionó en la primera salida fuera de casa en Liniers frente al Vélez de Gabriel Heinze, pero asomó nítida en el clásico ante los canallas y ayer. Donde, se insiste, superó encima el crisol de las circunstancias adversas de un trámite, que siempre un rival así puede depararle, aunque lo tenga controlado como lo hizo en casi todo el desarrollo.

Newell’s fue ese equipo que se asume capaz de manejar el balón, de ir a sacárselo con decisión al rival cuando no lo tiene. Fue el equipo que va internalizando la propuesta de imponerse a través de la agresividad en esa recuperación pero en la tranquilidad para dar siempre destino cierto a las jugadas, aunque eso signifique bajar un cambio. Fue en definitiva en la Bombonera, por muchos pasajes, casi casi el mismo que impone peso propio en el Coloso.

Este Newell’s de Kudelka creció sin dudas respecto al de sus predecesores. Los refuerzos que al fin fueron tales elevaron la vara y hasta mas de uno sorprendió gratamente, como el caso de Julián Fernández, de escaso registro antes de su llegada al Parque pero que ayer se hizo cargo siempre hasta para ir a buscar esa descarga de Albertengo y cederle el gol a Insaurralde.

Y como el fútbol es impredecible pero a veces las cosas no suceden por azar, a Kudelka hay que darle el mérito en ese grito. No sólo porque lo mandó a la cancha cuando ya Denis no pesaba, sino por haberlo elegido para formar un banco ofensivo, decisión consecuente con eso de pasar del dicho al hecho, tanto en la conformación del 11 como de los 18.

Ahí están las razones de este Newell’s que, sin dejar de mirar la tabla de abajo que aún lo asedia, eligió un camino para alejarse de ella y lo lleva adelante en cualquier cancha y circunstancia. Porque más allá de que Boca tenía la cabeza en la Copa y River, este equipo que Kudelka moldea sobre todo la tiene en sí mismo. Así reperfila de veras un mejor horizonte que, de mínima, lo lleva a aguas más tranquilas.