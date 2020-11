El uno por uno de Newell's en la dura derrota frente a Boca

Angelo Gabrielli 3

Deficiente en la marca. No sumó en la proyección. Cometió una falta innecesaria en la mitad de cancha que le valió la expulsión.

Fabricio Fontanini 3

En el segundo tanto de Cardona fue innecesariamente al piso y quedó desparramado. No contuvo nunca a Abila.

Santiago Gentiletti 3,5

Cerró mal a sus espaldas y no impuso presencia en el fondo.

Mariano Bíttolo 3

Villa hizo un surco por su costado y no encontró la forma de frenarlo. Se proyectó en contadas ocasiones, y se equivocó con la pelota.

Sebastián Palacios 3

No resolvió nada. Corrió mucho, pero sus intentos individuales no fueron fructíferos. Ni siquiera prevaleció en el mano a mano.

Julián Fernández 3

Se esforzó para presentar lucha en la mitad de cancha, aunque se lo notó fuera de distancia.

Pablo Pérez 4.5

Intentó ser el receptor de la mayoría de las pelotas y hacerla circular. Fue discontinuo y pesó poco en la distribución.

Aníbal Moreno 2,5

Mal con la pelota, la perdió en la jugada del segundo tanto de Boca y fue muy flojo en la marca. Se salvó de la tarjeta roja.

Maxi Rodríguez 3,5

Al menos fue el único que buscó el arco de Boca, con dos remates. Arrancó algo más retrasado y quedó más de punta con la salida de Scocco.

Ignacio Scocco -

No duró nada en la cancha. A los 3', Campuzano lo empujó y cayó, apoyando el hombro izquierdo. Quiso seguir, pero a los pocos minutos debió salir.

Francisco González 3

No consiguió ser profundo por la banda y le quedó lejos el arco de Andrada. Tampoco colaboró con la defensa.

Enzo Cabrera -

Ingresó por Maxi para encontrar algún tipo de respuesta en ofensiva. Entró poco en juego.

Facundo Nadalín -

Reemplazó a Moreno, que estaba jugando de lateral derecho por la roja a Gabrielli y tenía serios problemas para marcar.

Jerónimo Cacciabue -

Su aparición en la cancha fue para aportar despliegue a un equipo que a esa altura no contenía a nadie.

Mauro Formica -

La decisión de su ingreso fue para tenerla y encontrar la inventiva que la lepra no mostró en todo el partido. Era demasiado tarde.

El DT, Frank Kudelka 3

No encontró el equipo que fuese capaz de revertir un flojísimo torneo. La diferencia en el marcador no reflejó en su justa medida la enorme diferencia que estableció el rival. Newell's no tuvo juego, ni profundidad, ni solidez. Nada.