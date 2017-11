El uno como blanco de todas las críticas en Central

Vuela, vuela. El Ruso Rodríguez se esfuerza en medio del entrenamiento. El viernes será nuevamente el arquero canalla. Leonardo Vincenti

El contexto lo es todo en el partido que se le avecina a Central. El pase a la final de la Copa Argentina es mucho más importante que cualquier situación personal. Más allá de eso, la vuelta de Diego Rodríguez al arco canalla no es un dato para dejar pasar. No porque su retorno sea después de algún partido con baja producción, que no es el caso, ya que la última vez que jugó fue uno de los puntos más altos, contra Godoy Cruz, sino por la situación que le tocó afrontar en los dos últimos encuentros en el Gigante de Arroyito (Banfield y Argentinos Juniors), donde los hinchas fueron irónicos con él. "Son momentos que lógicamente a nadie le gusta pasar, pero entendemos cómo es esto y que cuando los resultados no se dan el arquero es uno de los puntos a golpear o al cual más reclamarle", destacó el Russo, quien aseguró que "hay que ser fuerte mentalmente pero contra Godoy Cruz el hincha fue todo lo contrario. Lo que uno siente en el día a día, y más en esta ciudad, es apoyo y valorización por lo que uno viene haciendo".

Traducido en palabras lo que tiene que ver con su situación personal, el arquero rápidamente se metió en el análisis de lo que serán los 90 minutos frente al Decano, en los que el grupo sabe que logrando el objetivo de avanzar le estará otorgando crédito al cuerpo técnico. "Nosotros tenemos la obligación de jugar no sólo por el técnico sino por nosotros mismos y por el club. Sabemos que hoy en día un resultado puede terminar en cualquier situación, pero nosotros tenemos que mantenernos al margen de eso", apuntó.

Según el arquero, los mejores antecedentes con los que cuenta el equipo son los partidos contra Boca y Godoy Cruz (ambos por Copa Argentina). "Sabemos que ese tiene que ser nuestro nivel y nuestro piso de juego. No lo podemos lograr en el torneo, pero creemos que ese es el verdadero nivel del equipo", analizó el Ruso, quien entiende que hay ciertas precauciones que se deberán tomar para no pasar sobresaltos. "Son partidos en los que cualquier detalle te puede cambiar el trámite por eso hay que estar más atento que nunca, sabiendo que el mínimo error o la mínima ventaja lo podés pagar caro. De los dos lados estará esa concentración".

"No sentimos la obligación de tener que llegar a una nueva final. Queremos hacerlo porque es algo lindo jugarla. No muchos llegan a cuatro finales seguidas. Todavía falta y tenemos un partido más para lograrlo", puntualizó el arquero canalla.

Y por supuesto tiene una opinión formada y con conocimiento demasiado claro de lo que será Atlético Tucumán como rival. "Es un equipo muy duro. Acá no vinieron la mayoría de los jugadores que seguramente estarán el viernes en Formosa, pero tiene puntos muy altos, como Barbona y el Pulga Rodríguez. Tendremos que tener mucho cuidado, pero también ellos deberán tener cuidado de nosotros. Queremos ser el equipo de Boca, Godoy Cruz e incluso Tigre".







¿Te gustó la nota?