El único triunfo fue del Peque

Diego Schwartzman debutó ayer en Wimbledon, el Grand Slam sobre césped, con una victoria sobre el australiano Matthew Ebden por 6/4, 3/6, 6/3 y 6/2.

El Peque superó a Ebden y en la próxima instancia enfrentará al alemán Dominik Koepfer, quien eliminó a Filip Krajinovic 6/3, 4/6, 7/6 (11/9) y 6/1.

Los que no tuvieron la misma suerte fueron Guido Andreozzi y Federico Delbonis. Andreozzi, quien hacía su debut en el All England, cayó ante el serbio Laslo Djere 3/6, 7/6, 7/6 y 6/3; mientras que el azuleño Federico Delbonis, no pudo con el británico Daniel Evans por 6/3, 7/6 (7/5) y 6/3 y también fue eliminado.

En tanto, el español Rafael Nadal, número 2 del ranking, dos veces campeón de Wimbledon y que viene de ganar su 12º Roland Garros, derrotó al japonés Yuichi Sugita por 6/3, 6/1 y 6/3 en su debut y mañana tendrá un complicado encuentro de segunda ronda contra el australiano Nick Kyrgios.

En tanto, Federer le ganó al sudafricano Lloyd Harris por 3/6, 6/1, 6/2 y 6/2 en la primera ronda.

La sorpresa fue la eliminación del austríaco Dominic Thiem, número 4 de la ATP, que cayó frente al durísimo sacador estadounidense Sam Querrey por 6/7 (4/7), 7/6 (7/1), 6/3 y 6/0.

En otro orden, Facundo Bagnis avanzó ayer a la segunda ronda del Challenger alemán de Ludwigshafen tras imponerse al lituano Laurynas Grigelis por 6/4 y 6/1. Renzo Olivo fue eliminado.