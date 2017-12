Brian Sarmiento escribió un mensaje con motivo de la Navidad y habló del año que termina, enfatizando que su incorporación a Newell's fue el hecho trascendente de su carrera. "El último semestre fue el más lindo de mi vida, poder jugar y defender los colores que tanto amo", publicó el mediocampista en las redes sociales. La inquietud por estos días es saber si el futbolista continuará en el club del Parque, más allá de que todavía tiene contrato hasta el 30 de junio de 2018. Por las palabras del entrenador Juan Manuel Llop y de algunos directivos, el deseo es que continúe.

De todos modos, existen actitudes del futbolista que no cayeron bien en el cuerpo técnico y la comisión directiva. Lo que molesta son principalmente sus exposiciones mediáticas. Para esta semana se espera una reunión con el jugador en la que se hablará del tema. La idea es encontrar un punto de acuerdo y comenzar la pretemporada el 3 de enero en un ambiente cordial.

"Quiero desearles una Feliz Navidad a todos, decirles que nunca dejen de luchar por sus sueños por más que tengan todo en contra, por más que tengas miedo a fracasar inténtalo que seguramente vas a lograr realizar eso que tanto soñaste", empezó su mensaje Sarmiento.

"Este año aprendí mucho gracias a la gente que me quiere de verdad, estoy agradecido de todos ellos que son mi familia, mis hijas y amigos. El último semestre fue el más lindo de mi vida, poder jugar y defender los colores que tanto amo", continuó el futbolistas antes de concluir con el hashtag #tamoactivo.

Sarmiento expresó su felicidad por haber tenido la chance de jugar en el club del cual es hincha y al que acompañó de chico desde la tribuna. Si piensa seguir en Newell's, por el momento es apenas una especulación. Nunca se expresó al respecto.

Tuvo momentos que no fueron gratos, desde cuestionamientos de algunos hinchas porque su juego nunca terminó de convencer hasta una derrota en el clásico que lo llevó a padecer burlas pesadas. Si influyeron esas y otras cuestiones para buscar otro rumbo, sólo él lo sabe.

Llop remarcó ayer a Radio Continental que "Brian Sarmiento tiene contrato hasta junio". Y añadió: "El deportivamente rindió. A mí me gustaría que continúe".

Lo que no comparte el técnico es la manera extrovertida de actuar de Sarmiento, aunque dijo que "cada uno se maneja en la vida como quiere y conviene".

"Vos podés aconsejar a alguien, pero después el que decide qué hacer en su vida es el jugador. Yo soy totalmente distinto a Sarmiento, me expresaba solamente dentro de la cancha y ahora lo hago como técnico, pero cada uno se maneja en la vida como quiere y conviene. Y si a Brian Sarmiento o a cualquier jugador le molestan mis órdenes, lo siento mucho. A mí me contrataron para dirigir un equipo, no una persona. El que no entienda que en el fútbol se trabaja en equipo, lo lamento mucho", declaró el entrenador al programa "Rivales" de la TV Regional.

Llop seguramente hablará con Sarmiento. Y la comisión directiva también se debe una reunión con el futbolista. "Es un excelente jugador y me gusta tenerlo en mi equipo. Desde que terminó el toneo, nosotros con él (por Sarmiento) no hemos vuelto a hablar. Estamos esperando juntarnos", expresó el prosecretario Juan José Concina al programa "Zapping Sport" de Radio 2.

Sarmiento es un jugador con cualidades que no abundan en el plantel. Si se rescinde el vínculo, se perderá a un futbolista que puede dar más de lo que mostró en este semestre. A Newell's tampoco le resultará sencillo encontrar a otro parecido con las restricciones financieras que tiene el club.

Consultado sobre la chance de que Sarmiento y otros se vayan, el presidente Eduardo Bermúdez declaró a Ovación: "Son futbolistas que son de Newell's hasta junio de 2018, ¿cómo se van a ir? Tienen vínculo y sería muy torpe que se vayan justo ahora, cuando jugamos la Sudamericana, un torneo tan importante que te da mucho prestigio y dinero.

Las ganas de Sarmiento y la predisposición de los involucrados serán determinantes para que el mediocampista prosiga en Newell's hasta mitad de año.