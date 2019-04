El último adiós a Toresani

Los restos del ex jugador santafesino Julio "Huevo" Toresani fueron velados y sepultados ayer. El ex compañero de Colón César Andrés Carignano le dedicó una despedida en las redes donde se lee: "El fútbol no es la vida pero en algunas cosas se parecen demasiado. Coinciden en varios puntos. De ellos, seguramente el más fuerte es que deben afrontarse en equipo. Nadie puede jugar solo a la pelota como tampoco nadie puede vivir en soledad".

Toresani, quien vistió las camisetas de Unión, Colón, River y Boca y también fue técnico, fue hallado muerto en la mañana del lunes, en su vivienda ubicada en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol. La policía aseguró que se trató de suicidio. Sus allegados dieron testimonio de que el hombre de 51 año y padre de tres hijos atravesaba trastornos depresivos por cuestiones laborales y familiares.

Lo despidieron su ex esposa e hijo menor Conrado, de 11 años, también su hermano e hijo mayor, Lautaro, de 27 años, ambos alejados del ex futbolista en este último tiempo. Además, se hicieron presentes varios amigos de su época de jugador profesional: entre los tatengues estuvieron Nery Pumpido, Fernando Brandt, Tomé y Martín Lígori; mientras que de los sabaleros estuvo Adrián Marini. Otros clubes y la Asociación del Fútbol Argentino dieron el presente con coronas.

El presidente de la liga, Axel Menor, anticipó que este fin de semana se rendirá homenaje en todos los partidos, desde infantiles hasta mayores. Y Unión y Colón saldrán con un cartel y utilizarán brazaletes negros en sus próximos partidos por la Copa Superliga y la Copa Argentina.

De este modo, cuando el equipo dirigido por Pablo Lavallén se mida hoy, desde las 19.10, ante Acassuso en el estadio de Temperley por los 32avos de final de la Copa Argentina, los jugadores conmemorarán la muerte de Toresani. Lo mismo harán los de Unión en su cruce por los octavos de final de la Copa Superliga ante Tigre, el lunes 29 a las 19.

Por jugadores retirados

El presidente de liga, Axel Menor, pidió ayer que Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) se involucre en ayuda de los ex futbolistas con dificultades tras dejar la práctica activa del deporte. El dirigente dijo que pidió una reunión con el secretario general de Agremiados, Sergio Marchi, para hablar temas como la inserción de los jugadores una vez que se retiran y se refirió a lo sucedido con Toresani, a quien la liga le había dado un lugar para vivir luego de quedar sin trabajo en febrero al ser despedido de Rampla Juniors de Uruguay.

Menor dijo que lo único que parecía ponerlo bien a Toresani era "el fútbol". Y en ese sentido dijo que "hay que buscar otras cosas que puedan hacer los ex jugadores que no encuentran reubicarse". Agregó que se le dio contención pero aclaró: "A nuestra manera, porque no somos expertos en solucionar nada y él estaba con un tratamiento médico. Yo no sé distinguir deprimido de desganado. Cuando uno pierde un trabajo o se aleja de la familia es lógico verse así. Yo veía que no conseguía otro trabajo o dirigir en otra institución y eso le pesaba, lo veía desganado, no sé si deprimido, no sé distinguir una cosa de otra", admitió Menor.