"El triunfo fue justo"

Leo Fernández está exultante. El entrenador se juega mucho más que sacar a Central de un lugar incómodo, sino que también sabe que puede ser una gran oportunidad. Tras vivirlo apasionadamente junto al banco y festejar con puños apretados de cara a los hinchas, el técnico canalla no ahorró elogios para sus dirigidos: "Estoy contento por el triunfo, que fue justo, y que si lo ganábamos por un gol más, era justo también", analizó.

"Me quedo con la actitud y el coraje de ir a buscar el partido en todo momento. Hicimos un cambio en el entretiempo para seguir buscando el arco rival y podríamos haber aumentado la diferencia", afirmó, para luego explicar cuál fue el planteo general del juego: "La idea era tratar de sostener y hacer más ancho el equipo y por momentos lo logramos. El equipo siempre estuvo sólido, sobre todo en mitad de cancha y a partir de ahí generamos".

"La clave pasó por la presión que generó el equipo constantemente, sobre todo en mitad de cancha. Se hizo un gran desgaste, me quedo con esas ganas de querer revertir la situación", completó.

"Lo fundamental es salir de esta situación incómoda y solamente tengo palabras de agradecimiento para este plantel, porque se pusieron a trabajar desde el primer día con una humildad impresionante", contó, para luego recordar a don Angel Zof: "Estoy feliz, para todos los hinchas de Central era un día muy especial porque se cumplieron tres años del fallecimiento del mejor entrenador que ha tenido nuestro club. El triunfo es para él y toda su familia".

"Hace un tiempo era impensado poder llegar al lugar de privilegio en el que estamos. Somos empleados del club, hinchas de Central y vinimos a dar una mano para salir de la posición tan incómoda en la que estamos", agregó y no quiso entrar en clima de clásico, al menos todavía: "El clásico es importante, pero primero tenemos que jugar un encuentro muy difícil en Buenos Aires y vamos partido por partido".

La reserva sigue de mal en peor

Desde que Leo Fernández tomó las riendas del equipo de primera división el equipo de reserva no sólo no volvió a ganar, sino que perdió los dos partidos que disputó. El equipo conducido hoy por Ricardo De Alberto y Alberto Boggio venía de ser goleado por 4 a 1 ante Talleres, ayer cayó contra Boca por 2 a 0. Los tantos del conjunto xeneize fueron convertidos por Agustín Almendra (15') y Lamardo (72'). El canalla formó con: Di Fulvio; Antúnez, Giménez, Recalde y Rizzi; Lioi (53' A. Marinelli), Da Campo, Recalde y Palavecino (61' López Pissano); Rivas y Reynaga. DT: Ricardo De Alberto. Suplentes: Miño, Almada, Montero, Sangiovani y Roberi Votta.