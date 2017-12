Sevilla destituyó hoy al técnico argentino Eduardo Berizzo "debido a la mala racha del equipo".

El club andaluz marcha quinto en la liga española, luego de no haber podido ganar en sus tres últimos partidos, una racha que incluye derrotas 5-0 ante Real Madrid y 3-1 el jueves frente a Real Sociedad.

Berizzo llegó al club esta temporada en reemplazo de su compatriota Jorge Sampaoli, quien se fue para tomar las riendas de la selección de Argentina.

"El Sevilla FC informa que ya ha entablado conversaciones para formalizar la contratación del nuevo entrenador del Sevilla FC, que se espera se incorpore al regreso de la plantilla tras las vacaciones navideñas", señaló el equipo en un comunicado.

"Es una decisión dolorosa, pero no hemos tenido más remedio que tomarla. El fútbol es así. El Sevilla no va en la línea que creemos oportuna para conseguir los resultados que esperamos. Hemos mostrado que no nos tiembla el pulso. Veíamos que el proyecto no iba en la línea adecuada", ha afirmado José Castro, presidente del Sevilla, quien añadió que los técnicos están buscando de forma activa a un nuevo entrenador para el equipo andaluz.

toto.jpg



Sevilla enfrentará a Manchester United en los octavos de final de la Liga de Campeones en febrero.

Berizzo tenía dos años más de contrato con Sevilla, de donde llegó procedente del Celta, al que dirigió las últimas tres campañas. Con el cuadro gallego llegó a las semifinales de la Liga Europa, cayendo ante el Manchester United.

Se trata de la primera destitución de un entrenador en el Sevilla a mitad de temporada desde que en febrero de 2013 Unai Emery llegara en sustitución de Michel.

Berizzo fue operado hace menos de un mes de un cáncer de próstata, por lo que su ayudante Ernesto Marcucci estuvo dirigiendo durante este mes hasta el partido frente a Real Sociedad.

Tras los partidos ante Liverpool y Villarreal, Berizzo fue intervenido quirúrgicamente de su afección, la que fue un éxito. Y recién volvió a dirigir el partido pasado ante en Levante, que terminó igualado 0-0.