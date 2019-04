El Tomba y el Globo, para seguir de copa

Tanto los mendocinos como los quemeros se juegan esta noche una de las últimas fichas para seguir en la Libertadores.

Huracán, aún golpeado por la eliminación de la Copa Superliga a manos de San Lorenzo, recibe a los ecuatorianos de Emelec y necesita vencer para tener esperanzas de seguir con vida en el grupo B, en el que está último, ya que si empata requerirá de otros resultados.

En tanto Godoy Cruz, que también marcha en la última posición en el grupo C, recibirá en Mendoza a Sporting Cristal de Perú y busca la primera victoria en el plano internacional para ir perfilando la clasificación a la siguiente aunque con 3 puntos, el presente no es tan acuciante para los dirigidos por el ex rojinegro Lucas Bernardi.