El Tolo Gallego asegura que en Panamá lo "quieren limpiar"

El seleccionado de Panamá, dirigido por el entrenador Américo Rubén Gallego, perdió como local ante el México del Tata Martino, por 3 a 0, y quedó eliminado de la Liga de las Naciones de la Concacaf. El cotejo se jugó en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la capital panameña, y los goles fueron obra de Raúl Jiménez, en dos ocasiones, y Edson Alvarez, delantero del Ajax holandés. “Me quieren limpiar”, acusó el Tolo a los periodistas tras el partido.

Gallego, ex entrenador de River, Independiente y Newell’s, fue muy cuestionado y la derrota puede ponerlo en jaque en el cargo a la espera de la eliminatoria mundialista, que es la próxima competencia que debe encarar el equipo panameño.

Por ello, el Tolo en conferencia de prensa cruzó a un periodista que le preguntó si iba a seguir o no en el cargo. “Hace cuatro meses que me quieren limpiar, desde que llegué acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el interés de ustedes? No dejan trabajar tranquilo. ¿Sabés cómo le llamo a eso yo? Los invictos, porque ustedes nunca se equivocan”, expresó muy enojado.

“Yo voy a salir triunfador de acá, por eso me contrataron. Vamos a terminarla, muchachos, con si sigo o no. Ahí lo tienen al presidente, pregúntenle a él”, completó el Tolo contrariado con el periodismo.