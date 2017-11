El tiro por la culata

Pudo cambiar. Aguirre es derribado por Virgili. Penal que el juez no dio. Iban 0-0.

Pudo cambiar. Aguirre es derribado por Virgili. Penal que el juez no dio. Iban 0-0. Gustavo de los Rios

Tiro Federal no levanta cabeza. Rivadavia de Venado Tuerto le ganó 2 a 0 en Ludueña y le dio un cachetazo que lo pone a sufrir en las dos fechas que quedan para finalizar el torneo Federal B.

Arrancó mejor Rivadavia, con la tenencia de la pelota como estandarte, con buena presión sobre el rival y siempre apostando al juego asociado para progresar en la cancha.

Tiro Federal, en cambio, equivocó el camino. Decidió utilizar el recurso del juego aéreo pero olvidó algo importante: no tiene delanteros altos.

Sólo hubo una acción de riesgo en la primera parte. A los 2' de juego, el arquero tirolense Gustavo Heit se lució con una gran atajada tras un cabezazo desde el corazón del área.

En el complemento, Rivadavia se puso el overol de candidato y mostró chapa. Manejó los hilos del partido y lastimó a Tiro con sus veloces volantes por afuera, Facundo y José Canelo, los dos imparables. Justamente este último fue quien abrió el marcador, a los 42', luego de capturar un pelotazo del zaguero Zadel para definir rasante sobre el palo izquierdo de Heit.

Ya en tiempo adicionado, se repitió la fórmula. Zadel volvió a lanzar una pelota larga, la defensa tirolense falló, el arquero salió a destiempo y quien aprovechó fue Juan Manuel López, que con el arco desguarnecido la mandó al fondo de la red y puso el 2-0 final.

Para Tiro Federal será tiempo de analizar errores para no repetirlos y para volver a la victoria el fin de semana, cuando se enfrente con Puerto San Martín. Aunque mirará de reojo lo que pase con Pueyrredón, hasta ahora el equipo que está descendiendo y al cual enfrentará en la última fecha de este Federal B.



Leandro Garbossa